UP में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों पर बंपर भर्ती, जल्दी करें; शर्तें भी जान लें नहीं तो रद्द हो जाएगा आवेदन

संक्षेप: UP Anganwadi भर्ती 2026 के तहत 202 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों पर ऑनलाइन आवेदन का मौका है। 12वीं पास महिला उम्मीदवार 2 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में महिला उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का सुनहरा मौका सामने आया है। UP Anganwadi (ICDS फिरोजाबाद) ने वर्ष 2026 के लिए 202 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि अंतिम तारीख 2 फरवरी 2026 तय की गई है। यह भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों के लिए की जा रही है, जिसमें चयनित महिलाओं को सरकार के नियमों के अनुसार मानदेय प्रदान किया जाएगा। भर्ती पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगी और आवेदन केवल विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

कुल 202 रिक्तियां घोषित UP Anganwadi Recruitment 2026 के अंतर्गत कुल 202 पद भरे जाएंगे। ये रिक्तियां फिरोजाबाद जिले के विभिन्न चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। पदों का वितरण अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति श्रेणी में किया गया है।

फिरोजाबाद जिले पर फोकस इस भर्ती में शिकोहाबाद, टूंडला, फिरोजाबाद, जसराना, एका, कोटला, सिटी फर्स्ट और सिटी सेकेंड सहित कई परियोजनाओं में पद खाली हैं। सबसे अधिक रिक्तियां टूंडला और शहरी क्षेत्रों में घोषित की गई हैं, जिससे स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष रखी गई है। अधिकतम योग्यता स्नातकोत्तर तक मान्य है, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सभी शैक्षणिक दस्तावेज सही और सत्यापित होने चाहिए।

आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित आवेदन करने वाली महिला की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना हाईस्कूल की अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। इस भर्ती में किसी भी श्रेणी को अलग से आयु में छूट नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तारीखें नोटिफिकेशन जारी: 8 जनवरी 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 8 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 2 फरवरी 2026 (रात 12 बजे तक)

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन का इंतजार न करें। क्या है चयन प्रक्रिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती की चयन प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के अनुसार की जाएगी। चयन पूरी तरह शैक्षणिक योग्यता पर आधारित मेरिट के अनुसार होगा। इसके साथ ही विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं , जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही हैं, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी। साथ ही आवेदिका का उसी वार्ड या ग्राम पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जहां पद रिक्त है। एक ही परिवार से दो महिलाओं की नियुक्ति एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं की जाएगी।