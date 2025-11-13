यूपी के फर्रुखाबाद में आंगनवाड़ी सहायिका के 551 पदों पर भर्ती, 4 दिसंबर तक करें आवेदन

संक्षेप: आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। फर्रुखाबाद जनपद में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 551 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आनलाइन आवेदन 4 दिसंबर तक किए जा सकेंगे।

आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। फर्रुखाबाद जनपद में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 551 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आनलाइन आवेदन 4 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए योग्यता इंटरमीडिएट रखी गयी है। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी। जनपद में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। पिछले समय सहायिकाओं के प्रमोशन कार्यक्त्रिरयों के पद पर हो चुके हैं। कई सहायिकायें अहर्ता पूरी न करने की वजह से प्रमोशन नही पा सकी थी। इससे उनका कोटा भी बेकार चला गया था। क्योंकि शैक्षिक योग्यता और उम्र का पेंच उनके सामने आ गया था।

अब विभागीय स्तर से जनपद की आठो परियोजनाओं में रिक्त 591 सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सर्वाधिक पद मोहम्मदाबाद परियोजना में 111 हैं और सबसे कम पद शहर परियोजना में 44 हैं। सहायिका के पद क लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गयी है और इस पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। 1 जुलाई को आयु 18 वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक नहंी होना चाहिए। आयु को लेकर हाईस्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। चयन में उसी ग्रामसभा, वार्ड का निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर नगर निकाय की ओर से निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार पजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

तलाकशुदा और परित्यक्ता के संबंध में न्यायालय की ओर से निर्गत विधिक आदेश मान्य होगा।

परियोजनावार रिक्त पदों का विवरण बढ़पुर 82

कायमगंज 85

कमालगंज 66

मोहम्मदाबाद 111

नवाबगंज 76

राजेपुर 77

शमसाबाद 50

शहर 44

कुल 591

नोट- 292 पद अनारक्षित-154 पिछड़ा वर्ग और 145 अनुसूचित जाति के लिए।

डिजिटल हस्ताक्षर के ही प्रमाण पत्र मान्य सहायिका भर्ती में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। तहसील से आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास और जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिससे कि उसका आनलाइन सत्यापन कराया जा सके। आवेदन पत्र विभागीय साइट पर उपलब्ध फार्मेट पर आनलाइन भरे जाएंगे। किसी भी तरह से तथ्य, प्राप्तां, पूर्णांक, जन्मतिथि त्रुटिपूर्ण होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।