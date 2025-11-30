UP आंगनवाड़ी में 948 पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान, महिलाओं के लिए बेहतरीन मौका

संक्षेप: यूपी आंगनवाड़ी विभाग ने 948 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। 10वीं और 12वीं पास महिलाएं बिना शुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2025 है।

उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी विभाग ने 2025 के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 948 पदों पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 19 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मौका खासकर 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

कुल वैकेंसी और प्रोजेक्ट ऑफिस के पद इस भर्ती में 948 पद शामिल हैं, जिनमें 12 पद आंगनवाड़ी वर्कर, जबकि 936 पद आंगनवाड़ी हेल्पर के हैं। विभाग ने जिले और प्रोजेक्ट ऑफिस के आधार पर पदों की लिस्ट भी जारी की है। प्रमुख सेक्टरों में सोहावल में 133, अमानिगंज में 113, मिल्कीपुर में 100, हेरिंगटनगंज में 80, मसौधा में 81, जबकि अयोध्या शहर में 87 पद शामिल हैं। कम पद वाले क्षेत्रों में पुरा बाज़ार, रुदौली और बिकापुर आते हैं।

शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है? आंगनवाड़ी वर्कर के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास, जबकि आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। शिक्षा योग्यता सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस अवसर का लाभ उठा सकें।

क्या रखी गई आयु सीमा आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा SC, ST, OBC, PwD और Ex-Servicemen श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी।

निवास से जुड़ी जरूरी शर्तें इस भर्ती में आवेदन करने वाली उम्मीदवारों का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। यदि नोटिफिकेशन में किसी विशेष क्षेत्र या जिले के लिए अलग नियम हों, तो उनका पालन करना होगा।

कैसे होगी चयन प्रक्रिया? इस भर्ती की चयन प्रक्रिया बेहद सरल है। पहले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सूची में शामिल नामों का दस्तावेज़ सत्यापन होगा और फिर अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा शामिल नहीं है।

आवेदन शुल्क है बिल्कुल मुफ्त यूपी आंगनवाड़ी की इस भर्ती में किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी सभी उम्मीदवार मुफ्त में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाना होगा। इसके बाद "Anganwadi Worker and Helper Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ें। फिर "Apply Online" पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें, सभी जरूरी विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें। अंत में आवेदन की प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।