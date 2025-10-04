यूपी की आंगनबाड़ियों में होंगी 69000 पदों पर भर्तियां, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन, जानें क्या होंगे नियम

UP Anganwadi Bharti 2025 : यूपी की आंगनबाड़ियों में कार्यकत्रियों व सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। कुल 69000 वैकेंसीा भरी जाएंगी। 12वीं पास महिलाएं upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगी।

UP Anganwadi Bharti 2025 : यूपी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 7952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली 61254 पदों को भरने जा रही है। इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए upanganwadibharti.in पोर्टल तैयार किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। इनकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए।

12वीं पास को मौका, अधिकतम उम्र 50 साल आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 50 प्रतिशत पदों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरा जाएगा। जिस आंगनबाड़ी में पद रिक्त हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा व शहरी क्षेत्रों में वार्ड की पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाली सहायिकाएं पात्र होंगी। इंटर पास होने के साथ अधिकतम 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र नहीं होंगी। किसी सहायिका ने लापरवाही की है और तीन माह या उससे अधिक अनाधिकृत रूप से अवकाश लिया है, तो उसे अवसर नहीं दिया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कुल 7952 पदों में 2123 पद पिछले वर्ष की भर्ती के खाली हैं। त्रुटिपूर्ण अभिलेख, आरक्षण के अनुरूप आवेदन न होने और चयन के बाद भी कुछ चयनितों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने से ये पद खाली हैं। 5523 पद नई चयन प्रक्रिया के हैं। इसमें नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से नए पद सृजित हुए हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61254 पदों में 38994 पद 62 वर्ष की आयु पूरी करने और मृत्यु होने तथा 22260 पद मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड होने से नए सृजित हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को हर महीने 7500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3750 रुपये मानदेय मिलता है।

भर्ती में इन्हें वरीयता भर्ती में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम पंचायत में न मिलने पर न्याय पंचायत से श्रेणीवार चयन किया जाएगा।