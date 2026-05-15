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न समय की चिंता, न फीस की टेंशन, घर बैठे मुफ्त में सीखिए AI; 3 घंटे में मिलेगा सर्टिफिकेट

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने ‘AI For All’ नाम से मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। तीन घंटे का यह कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। ओरेकल यूनिवर्सिटी भी इसमें सहयोग कर रही है।

न समय की चिंता, न फीस की टेंशन, घर बैठे मुफ्त में सीखिए AI; 3 घंटे में मिलेगा सर्टिफिकेट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ बड़े इंजीनियरों या आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया है। आज के दौर में स्कूल-कॉलेज के छात्र, नौकरीपेशा लोग, छोटे कारोबारी और आम नागरिक भी AI को समझना चाहते हैं। इसी बढ़ती जरूरत को देखते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने लोगों के लिए एक खास पहल शुरू की है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन AI सीख सकता है। इसके लिए न तो किसी बड़े इंस्टिट्यूट में जाने की जरूरत होगी और न ही मोटी फीस भरनी पड़ेगी। सरकार ने ‘AI For All’ नाम से मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, जिसे सिर्फ तीन घंटे में पूरा किया जा सकता है।

तीन घंटे का कोर्स, मिलेगा प्रमाण पत्र

इस ऑनलाइन कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसे बहुत आसान तरीके से तैयार किया गया है ताकि तकनीक की ज्यादा जानकारी न रखने वाला व्यक्ति भी AI को समझ सके। कोर्स पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट भविष्य में नौकरी, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल प्रोफाइल मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। आज कई कंपनियां AI और डिजिटल स्किल रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं।

ओरेकल यूनिवर्सिटी भी दे रही सहयोग

इस कार्यक्रम को वैश्विक आईटी संस्था ओरेकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है। इससे कोर्स की विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती हैं। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में AI हर क्षेत्र का हिस्सा बनने वाला है। ऐसे में युवाओं और आम नागरिकों को इसकी बुनियादी जानकारी देना जरूरी हो गया है ताकि वे डिजिटल दुनिया में पीछे न रह जाएं।

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कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

इस कोर्स के लिए इच्छुक लोग [उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की आधिकारिक वेबसाइट www.upsdm.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस से यह कोर्स किया जा सकता है। कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन रहेगा, इसलिए घर बैठे आसानी से पढ़ाई संभव होगी।

मंत्री ने दिए थे निर्देश

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने AI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मिशन ने आम नागरिकों के लिए यह पहल शुरू की। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई तकनीक को समझें और डिजिटल स्किल्स के जरिए रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकें।

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कानून की पढ़ाई में भी होगा बदलाव

इसी बीच कानूनी शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा सुझाव भी सामने आया है। नवंबर 2025 में हुए पुलिस महानिदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि विश्वविद्यालयों और लॉ संस्थानों में फॉरेंसिक और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS से जुड़े विषयों को ज्यादा गंभीरता से पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद अब एलएलबी पाठ्यक्रम में जरूरी बदलाव करने की जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया निभाएगी। वहीं एलएलएम, डिप्लोमा और दूसरे लॉ कोर्सेज में संस्थान खुद भी इन विषयों को शामिल कर सकेंगे।

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तकनीक और कानून दोनों में बदल रही पढ़ाई

गौरतलब है कि आने वाले वर्षों में पढ़ाई का तरीका तेजी से बदलने वाला है। अब सिर्फ किताबों की जानकारी काफी नहीं होगी, बल्कि तकनीक, डिजिटल स्किल और नए कानूनों की समझ भी जरूरी बनेगी। AI और फॉरेंसिक जैसे विषयों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश इसी बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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