यूपी में 11508 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती के विज्ञापन से पहले ही विरोध,TGT-PGT भर्ती पर धरना जारी

छात्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती की मेरिट तैयार करते समय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी/डीएलएड के अंकों को जोड़ा जाता है। लेकिन समय के साथ विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों की मूल्यांकन प्रणाली में काफी बदलाव आया है।

उत्तर प्रदेश की एक और शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर हे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर एकेडमिक गुणांक को समाप्त कर केवल सुपर टेट के अंकों के आधार पर चयन करने की मांग उठी है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 11508 पदों पर विज्ञापन जारी होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है।

क्या है उम्मीदवारों की मांग छात्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती की मेरिट तैयार करते समय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी/डीएलएड के अंकों को जोड़ा जाता है। लेकिन समय के साथ विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों की मूल्यांकन प्रणाली में काफी बदलाव आया है। आज सीबीएसई, सीआईएससीई और कई विश्वविद्यालयों में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना पहले की तुलना में आसान हो गया है। वहीं, पहले यूपी बोर्ड और राज्य विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन काफी सख्त होता था, जिसके कारण छात्रों को कम अंक मिलते थे। ऐसे में अलग-अलग समय और अलग-अलग बोर्डों के छात्रों के अंकों की सीधे तुलना करना उचित नहीं माना जा सकता।

मूल्यांकन सिस्टम पर सवाल छात्रों का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण कई योग्य और प्रतिभाशाली अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं। उनका मानना है कि पुराने समय की सख्त मूल्यांकन प्रणाली में मिले कम अंक आज के अंकन पैटर्न के मुकाबले कमजोर दिखाई देते हैं, जबकि वे सुपर टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

छात्रों ने यह भी बताया कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई राज्यों में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए एकेडमिक अंकों को मेरिट का आधार नहीं बनाया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समान अवसर प्रदान करने वाला बनाने की मांग की जा रही है।

दूसरे दिन भी धरने पर डटे रहे अभ्यर्थी वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए नई नियमावली के विरोध में युवा मंच का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस पर जारी रहा। अभ्यर्थियों ने लगभग 23123 रिक्त पदों का विज्ञापन पुरानी नियमावली के अनुसार जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, अखिलेश वर्मा, बृजेश सिंह, रिंकी चौहान, रीता जायसवाल, आरती सिंह, अनीता यादव, सुमन आदि शामिल रहीं।