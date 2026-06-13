Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में 11508 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती के विज्ञापन से पहले ही विरोध,TGT-PGT भर्ती पर धरना जारी

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

छात्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती की मेरिट तैयार करते समय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी/डीएलएड के अंकों को जोड़ा जाता है। लेकिन समय के साथ विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों की मूल्यांकन प्रणाली में काफी बदलाव आया है।

यूपी में 11508 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती के विज्ञापन से पहले ही विरोध,TGT-PGT भर्ती पर धरना जारी

उत्तर प्रदेश की एक और शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर हे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर एकेडमिक गुणांक को समाप्त कर केवल सुपर टेट के अंकों के आधार पर चयन करने की मांग उठी है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 11508 पदों पर विज्ञापन जारी होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 7068 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 21540 सहायिका के पदों पर होगी भर्ती

क्या है उम्मीदवारों की मांग

छात्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती की मेरिट तैयार करते समय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी/डीएलएड के अंकों को जोड़ा जाता है। लेकिन समय के साथ विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों की मूल्यांकन प्रणाली में काफी बदलाव आया है। आज सीबीएसई, सीआईएससीई और कई विश्वविद्यालयों में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना पहले की तुलना में आसान हो गया है। वहीं, पहले यूपी बोर्ड और राज्य विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन काफी सख्त होता था, जिसके कारण छात्रों को कम अंक मिलते थे। ऐसे में अलग-अलग समय और अलग-अलग बोर्डों के छात्रों के अंकों की सीधे तुलना करना उचित नहीं माना जा सकता।

मूल्यांकन सिस्टम पर सवाल

छात्रों का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण कई योग्य और प्रतिभाशाली अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं। उनका मानना है कि पुराने समय की सख्त मूल्यांकन प्रणाली में मिले कम अंक आज के अंकन पैटर्न के मुकाबले कमजोर दिखाई देते हैं, जबकि वे सुपर टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

ये भी पढ़ें:किसने किया मेरिट में टॉप, क्या रही राजस्थान 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की कटऑफ

छात्रों ने यह भी बताया कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई राज्यों में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए एकेडमिक अंकों को मेरिट का आधार नहीं बनाया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समान अवसर प्रदान करने वाला बनाने की मांग की जा रही है।

दूसरे दिन भी धरने पर डटे रहे अभ्यर्थी

वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए नई नियमावली के विरोध में युवा मंच का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस पर जारी रहा। अभ्यर्थियों ने लगभग 23123 रिक्त पदों का विज्ञापन पुरानी नियमावली के अनुसार जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, अखिलेश वर्मा, बृजेश सिंह, रिंकी चौहान, रीता जायसवाल, आरती सिंह, अनीता यादव, सुमन आदि शामिल रहीं।

प्राचार्य के 111 पदों का भेजा अधियाचन

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 रिक्त पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। इनमें सह शिक्षा के 89 और महिला महाविद्यालय के 22 पद शामिल हैं। निदेशालय सूत्रों की मानें तो वर्तमान में प्रदेशभर के 330 एडेड महाविद्यालय में प्राचार्य के तकरीबन 200 पद खाली हैं लेकिन दर्जनों प्रबंधकों ने इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 से 1300 पदों के बीच रिक्त पदों की सूचना भी जल्द ही आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी की नई TGT PGT भर्ती में नॉन BEd वालों से नाइंसाफी न हो, उठी मांग
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
Up Teacher Vacancy tgt pgt
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।