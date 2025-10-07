Universities in UP are running unrecognized courses and collecting scholarships illegally. यूपी के विश्वविद्यालयों में बिना मान्यता कोर्स चलाकर छात्रवृत्ति की गलत वसूली, हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़Universities in UP are running unrecognized courses and collecting scholarships illegally.

यूपी के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में बिना मान्यता कोर्स चलाकर शिक्षण संस्थानों ने छात्रवृत्ति की गलत ढंग से वसूली की। इन्होंने समाज कल्याण को भी चूना लगाया। अब ये ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, आशीष त्रिवेदी, लखनऊTue, 7 Oct 2025 06:21 AM
यूपी के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में बिना मान्यता कोर्स चलाकर शिक्षण संस्थानों ने छात्रवृत्ति की गलत ढंग से वसूली की। विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगाने वाले इन संस्थानों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। समाज कल्याण विभाग की जांच में इन पर धोखाधड़ी करने के आरोप की पुष्टि हुई है। अब जल्द इन्हें विभाग काली सूची में डालेगा। यही नहीं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मथुरा की संस्कृति यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से बिना मान्यता लिए ही पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश लिए। बिना मान्यता के ही पाठ्यक्रम चला कर करीब डेढ़ हजार विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा दिया।

वहीं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कराकर समाज कल्याण विभाग को भी चूना लगाया। छात्रवृत्ति की वसूली के लिए उसने दस्तावेजों में हेराफेरी की और आराम से छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को कराता रहा। मामले की जांच में सत्यता सामने आने के बाद अब इसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी ने भी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम वसूलने के लिए फर्जीवाड़ा किया। फर्जी ढंग से बड़ी संख्या में छात्रों को पीएचडी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में इस पर स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट व डिग्री बनाने का भी मामला पकड़ा गया है। फिलहाल, गलत ढंग से छात्रवृत्ति का भुगतान कराने के मामले में यह यूनिवर्सिटी भी फंस गई है। ऐसे ही फर्रुखाबाद के महेश दुबे अपूर्वा महाविद्यालय ने भी छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है

अब समाज कल्याण विभाग की जांच

फिलहाल, अब समाज कल्याण विभाग की जांच में इनका घपला सामने आ गया है। अब कार्रवाई शुरू होगी। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत का कहना है कि छात्रवृत्ति पात्र छात्र को ही मिले इसके लिए सिस्टम को फूलप्रूफ बनाया गया है। गड़बड़ी करने वाले संस्थानों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि अब कोई अपात्र छात्रवृत्ति न ले सके।

ये भी पढ़ें:यूपी पीसीएस प्री में 45 मिनट पहले बंद होंगे गेट, ये डॉक्यूमेंट लाना जरूरी

छात्रवृत्ति का लालच देकर छात्रों को फंसाया

छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लालच देकर इन संस्थानों ने अपनी सीटें भरीं और छात्रों को फंसा दिया। फीस मिलने के लालच में छात्रों ने प्रवेश लिया और उनका करियर ही दांव पर लग गया। फिलहाल अब ऐसे संस्थानों पर तेज कार्रवाई की जा रही है।

