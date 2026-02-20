Hindustan Hindi News
UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी BSc-BEd पार्ट रिजल्ट आउट, uniraj.ac.in पर करें चेक

Feb 20, 2026 04:54 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UNIRAJ Result 2026: राजस्थान विश्वविद्यालय ने BSc-BEd पार्ट 2 की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने परीक्षा परिणामों को यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेब पोर्टल uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।

UNIRAJ Result 2026: राजस्थान विश्वविद्यालय, ने उन हजारों छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया है जो लंबे समय से अपने परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने BSc-BEd पार्ट 2 की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं।

अब जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने परीक्षा परिणामों को यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेब पोर्टल uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। यह परीक्षा परिणाम उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश पाने के लिए इन अंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

रिजल्ट कैसे चेक करें? (आसान तरीका)

यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है। परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in को ओपन करें।

2. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'Results' टैब या 'Examination' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. वहां आपको 'BSc-BEd Part 2 Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

4. इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

5. जानकारी सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट की एक डिजिटल कॉपी (PDF) डाउनलोड कर लें और संभव हो तो एक प्रिंटआउट भी ले लें।

स्कोरकार्ड में किन बातों का रखें ध्यान?

परिणाम डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मार्कशीट में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, और प्राप्त अंकों का पूरा ब्योरा होता है। विशेष रूप से यह देखें कि क्या आपके सभी विषयों के अंक और कुल परिणाम की स्थिति (पास/फेल) लिखी है।

यदि किसी भी छात्र को लगता है कि उनके नाम में स्पेलिंग की गलती है या अंकों में कोई तकनीकी विसंगति है, तो उन्हें तुरंत यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए। देरी करने पर बाद में सुधार करवाना मुश्किल हो सकता है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में BSc-BEd जैसे संयुक्त कोर्स बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये छात्रों को स्नातक के साथ-साथ शिक्षा (Teaching) के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका देते हैं। इन परिणामों के जारी होने से छात्रों का शैक्षणिक सत्र अब अपनी गति पकड़ लेगा।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है और उनसे आग्रह किया है कि वे अपने भविष्य की पढ़ाई की योजना को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाएं।

