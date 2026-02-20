UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी BSc-BEd पार्ट रिजल्ट आउट, uniraj.ac.in पर करें चेक
UNIRAJ Result 2026: राजस्थान विश्वविद्यालय ने BSc-BEd पार्ट 2 की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने परीक्षा परिणामों को यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेब पोर्टल uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।
UNIRAJ Result 2026: राजस्थान विश्वविद्यालय, ने उन हजारों छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया है जो लंबे समय से अपने परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने BSc-BEd पार्ट 2 की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं।
अब जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने परीक्षा परिणामों को यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेब पोर्टल uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। यह परीक्षा परिणाम उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश पाने के लिए इन अंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
रिजल्ट कैसे चेक करें? (आसान तरीका)
यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है। परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in को ओपन करें।
2. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'Results' टैब या 'Examination' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. वहां आपको 'BSc-BEd Part 2 Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
4. इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
5. जानकारी सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट की एक डिजिटल कॉपी (PDF) डाउनलोड कर लें और संभव हो तो एक प्रिंटआउट भी ले लें।
स्कोरकार्ड में किन बातों का रखें ध्यान?
परिणाम डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मार्कशीट में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, और प्राप्त अंकों का पूरा ब्योरा होता है। विशेष रूप से यह देखें कि क्या आपके सभी विषयों के अंक और कुल परिणाम की स्थिति (पास/फेल) लिखी है।
यदि किसी भी छात्र को लगता है कि उनके नाम में स्पेलिंग की गलती है या अंकों में कोई तकनीकी विसंगति है, तो उन्हें तुरंत यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए। देरी करने पर बाद में सुधार करवाना मुश्किल हो सकता है।
राजस्थान विश्वविद्यालय में BSc-BEd जैसे संयुक्त कोर्स बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये छात्रों को स्नातक के साथ-साथ शिक्षा (Teaching) के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका देते हैं। इन परिणामों के जारी होने से छात्रों का शैक्षणिक सत्र अब अपनी गति पकड़ लेगा।
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है और उनसे आग्रह किया है कि वे अपने भविष्य की पढ़ाई की योजना को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स