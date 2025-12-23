Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Uniraj Result 2025 : RU Rajasthan University result Uniraj Result out result uniraj ac in
Uniraj Result 2025 : एमए, एमएससी सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी

Uniraj Result 2025 : एमए, एमएससी सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी

संक्षेप:

Uniraj Result 2025 : राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कई कोर्सेज जैसे एमए, एमएससी और अन्य पीजी व यूजी कोर्सेज के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in और uniraj.ac.in से इन परिणामों को चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

Dec 23, 2025 03:28 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
Uniraj Result 2025 : कैसे चेक करें अपना परिणाम

- सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं।

- होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

- अपने कोर्स और सेमेस्टर के अनुसार रिजल्ट लिंक चुनें।

- अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।

- स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा।

- रिजल्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

Direct Link

मार्कशीट में ये डिटेल्स टेक कर लें

छात्र का नाम

रोल नंबर

कोर्स और सेमेस्टर का नाम

वर्षवार अंक/ग्रेड

कुल अंक और प्रतिशत

पास/फेल स्टेटस

विश्वविद्यालय की आधिकारिक मुहर और साइन

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Uniraj
