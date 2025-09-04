Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने uniraj.ac.in पर जारी किया बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट, Direct Link
Rajasthan University BEd 2nd Year Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर के विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर के लिए परीक्षाएं 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा का समय शाम को 3:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक रखा गया था।
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इससे पहले ये रिजल्ट किए थे जारी
01-09-2025 एम.बी.ए. (सेवा प्रबंधन) द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा। मई-2025
01-09-2025 एम.बी.ए. (सेवा प्रबंधन) चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा। मई-2025
01-09-2025 एम.बी.ए. कार्यकारी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा। मई-2025
01-09-2025 एम.बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा। मई-2025
01-09-2025 एम.बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा। मई 2025
01-09-2025 पी.जी.डी.सी.ए द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा मई 2025
28-08-2025 एल.एल.एम. (ग्रुप-सीबीसी) चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा मई 2025
28-08-2025 एल.एल.एम. (ग्रुप-सीएल) चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा मई 2025
28-08-2025 एल.एल.एम. (ग्रुप-टीसी) चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा मई 2025
कैसे चेक करें बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट
- सबसे पहले uniraj.ac.in पर जाएं।
- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- बीएड सेकेंड ईयर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई डिटेल्स डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
Direct Link
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय कला संकाय, वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय, ललित कला संकाय, विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, प्रबंधन संकाय, विधि संकाय जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्सेज कराता है।