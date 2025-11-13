Uniraj Result 2025 : राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी बीकॉम 2nd सेमिस्टर रिजल्ट uniraj.ac.in पर जारी, Direct Link
संक्षेप: Uniraj Result 2025 : राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) की ओर से बीएससी और बीकॉम के कई कोर्सेज का सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो छात्र इन परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए थे वे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर चेक कर सकते है।
Uniraj Result 2025 : राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) की ओर से बीएससी और बीकॉम के कई कोर्सेज का सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो छात्र इन परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए थे वे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर चेक कर सकते है।
कब किस डेट का रिजल्ट आया
परिणाम दिनांक परीक्षा का नाम
12-11-2025 बी.बी.ए. सेमेस्टर-II मई-2025
12-11-2025 बी.सी.ए. सेमेस्टर-II मई-2025
12-11-2025 बी.कॉम. एबीएसटी सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.कॉम. बीएडीएम सेमेस्टर-II मई-2025
12-11-2025 बी.कॉम. ईएएफएम सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.कॉम. सेमेस्टर-II मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. बायो ग्रुप सेमेस्टर-II मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. बायोटेक सेमेस्टर-II मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. वनस्पति विज्ञान सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. रसायन शास्त्र सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. गृह विज्ञान सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. गणित समूह सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. गणित सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. भौतिकी सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
12-11-2025 बी.एससी. जूलॉजी सेमेस्टर-द्वितीय मई-2025
11-11-2025 बी.ए. बधिर, गूंगा एवं दृष्टिहीन सेमेस्टर-I दिसंबर-2024 (अंग्रेज़ी)
11-11-2025 बी.ए. बधिर, गूंगा एवं दृष्टिहीन सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (अंतिम)
11-11-2025 बी.ए. अर्थशास्त्र सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. अर्थशास्त्र सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. अंग्रेजी सेमेस्टर-I दिसंबर-2024 (अंग्रेज़ी)
11-11-2025 बी.ए. अंग्रेजी सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (अंग्रेज़ी)
11-11-2025 बी.ए. भूगोल सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. भूगोल सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. हिंदी सेमेस्टर-I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. हिंदी सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. इतिहास सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. इतिहास सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. दर्शनशास्त्र सेमेस्टर-I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. दर्शनशास्त्र सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. राजनीतिक अनुसूचित जाति. सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. राजनीतिक अनुसूचित जाति. सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. मनोविज्ञान सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. मनोविज्ञान सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. लोक प्रशासन. सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. लोक प्रशासन. सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. संस्कृत सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. समाजशास्त्र सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. समाजशास्त्र सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
11-11-2025 बी.ए. उर्दू सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
11-11-2025 बी.ए. उर्दू सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.सी.ए. सेमेस्टर-I दिसंबर-2024 (रेवल)
10-11-2025 बी.सी.ए. सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. बायो ग्रुप सेमेस्टर-I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. बायो ग्रुप सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. बायो-टेक सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. बायो-टेक सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. वनस्पति विज्ञान सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. वनस्पति विज्ञान सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. रसायन विज्ञान सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
10-11-2025 बी.एससी. रसायन विज्ञान सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
10-11-2025 बी.एससी. गणित समूह सेमेस्टर-I दिसंबर-2024 (पुनरावृत्ति)
10-11-2025 बी.एससी. मैथ्स ग्रुप सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. गणित सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. गणित सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. भौतिकी सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. भौतिकी सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. जूलॉजी सेमेस्टर- I दिसंबर-2024 (रिव्यू)
10-11-2025 बी.एससी. जूलॉजी सेमेस्टर-III दिसंबर-2024 (रिव्यू)
Direct Link
UNIRAJ Results 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए "Students Corner" सेक्शन में जाना होगा।
3. अब आपको "Results" लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपको अपने कोर्स पर क्लिक करना होगा। रिजल्ट विंडो खुलने पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।
5. अब आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।
6. अब आप अपने मार्क्स को ध्यान से चेक कीजिए।
7. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।