बजट 2026 में शिक्षा पर खर्च 8.2% बढ़ा, नौकरियों और छात्रों की जरूरतों के लिए कितना काफी?

संक्षेप: Union Budget 2026 में शिक्षा का बजट बढ़ा है। नई योजनाएं भी आई हैं लेकिन क्या ये आम छात्र, शिक्षक और स्कूलों की असली जरूरतों के लिए काफी है?

Union Budget 2026: हर साल बजट के दिन आम घरों में एक ही सवाल पूछा जाता है इस बार पढ़ाई के लिए सरकार ने क्या किया? यूनियन बजट 2026 में शिक्षा को लेकर तस्वीर पहली नजर में अच्छी दिखती है। सरकार ने शिक्षा बजट बढ़ाया है, नई योजनाओं की घोषणा की है और भविष्य की पढ़ाई की बात की है। ऐसे में आम सवाल उठता है कि क्या ये बढ़ोतरी सच में स्कूल, कॉलेज और छात्रों की जिंदगी बदलेगी या फिर ये भी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह जाएगी।

शिक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई? इस बार के बजट 2026-27 में शिक्षा के लिए कुल 1.39 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। पिछले साल यह राशि 1.28 लाख करोड़ रुपये थी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षा बजट में करीब 8.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार इसे अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा बजट बता रही है।

NEP का 6% GDP वाला वादा अब भी अधूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) में सालों पहले वादा किया गया था कि शिक्षा पर GDP का 6 प्रतिशत खर्च किया जाएगा। लेकिन इस बजट में भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। शिक्षा बजट बढ़ा जरूर है, लेकिन GDP के अनुपात में देखें तो खर्च अब भी कम है। यानी सरकार शिक्षा को अहम तो मान रही है, लेकिन बड़ा और निर्णायक कदम अभी भी बाकी है।

उच्च शिक्षा को इस बार सबसे ज्यादा फायदा इस बजट में सबसे ज्यादा फायदा उच्च शिक्षा को मिला है। यूनिवर्सिटी, तकनीकी संस्थान और रिसर्च से जुड़े प्रोग्रामों के बजट में लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का मानना है कि देश को आगे ले जाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन जरूरी है। इसी सोच के तहत उच्च शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया है।

यूनिवर्सिटी टाउनशिप और नया NID बजट 2026 में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन टाउनशिप में पढ़ाई, रिसर्च, रहने की सुविधा और इंडस्ट्री से जुड़ाव एक ही जगह होगा। इसके अलावा पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाने की घोषणा भी की गई है, जिससे उस क्षेत्र में डिजाइन और क्रिएटिव एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके।

लड़कियों की पढ़ाई पर खास ध्यान इस बजट का एक अहम ऐलान है कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसका मकसद यह है कि लड़कियों को पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। सरकार मानती है कि रहने की सुविधा मिलने से ज्यादा लड़कियां आगे की पढ़ाई कर पाएंगी।

विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को राहत का संकेत सरकार ने विदेश में पढ़ाई कर रहे या पढ़ाई के लिए पैसा भेजने वाले छात्रों पर लगने वाले TCS को लेकर भी संकेत दिए हैं। मकसद यह है कि विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर आर्थिक बोझ थोड़ा कम हो और परिवारों को राहत मिले।

स्कूल शिक्षा का हिस्सा बड़ा हालांकि शिक्षा बजट में स्कूल शिक्षा का हिस्सा अब भी सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही है। मिड-डे मील, समग्र शिक्षा जैसे पुराने प्रोग्राम जारी रखे गए हैं। मगर जमीनीं स्तरों पर स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने, शिक्षकों की कमी और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं पर इस बजट में कोई बड़ा नया कदम नहीं दिखता।

AVGC लैब से क्रिएटिव पढ़ाई पर जोर बजट 2026 में एक नया और अलग कदम AVGC लैब्स का है। AVGC यानी Animation, VFX, Gaming और Comics से जुड़ी ये लैब 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में बनाई जाएंगी। सरकार का मानना है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में भविष्य की नौकरियां हैं और बच्चों को इसके लिए अभी से तैयार करना जरूरी है।

डिजिटल पढ़ाई और इंटरनेट पर फोकस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस बजट में अहम माना गया है। स्कूलों में बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसका मकसद यह है कि ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई ज्यादा आसान और सुलभ हो।

शिक्षा में AI का इस्तेमाल बजट 2026 में शिक्षा के लिए एआई पर भी फोकस किया गया है। एक शिक्षा में एआई में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इसके जरिए स्मार्ट लर्निंग टूल, वर्चुअल लैब और नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाई को बेहतर बनाने की कोशिश होगी।

स्किलिंग और नौकरी से जोड़ने की कोशिश इस बजट में साफ दिखता है कि सरकार चाहती है कि पढ़ाई सीधे नौकरी और काम से जुड़े। वोकेशनल ट्रेनिंग, STEM एजुकेशन और टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। सोच यह है कि बच्चे सिर्फ डिग्री न लें, बल्कि काम के लायक स्किल भी सीखें।

जो बातें अब भी गायब हैं इतनी घोषणाओं के बावजूद कुछ अहम मुद्दे इस बजट में कमजोर नजर आते हैं। शिक्षा पर GDP के हिसाब से खर्च नहीं बढ़ा, शुरुआती कक्षाओं की पढ़ाई पर खास ध्यान नहीं दिया गया और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की समस्याओं पर ठोस योजना नहीं दिखती। शिक्षक भर्ती को लेकर भी कोई साफ रोडमैप सामने नहीं आया।