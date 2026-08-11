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UBI SO Vacancy 2026: यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ी, 395 पद वैकेंसी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Union Bank SO Recruitment 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 395 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी unionbankofindia.co.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

Union Bank of India SO Recruitment 2026
यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती

Union Bank SO Online Form 2026: बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद राहत भरी खबर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO), जनरल बैंकिंग ऑफिसर और डोमेन एक्सपर्ट्स के 395 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले इन पदों पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 तय की गई थी, जिसे बैंक ने अब बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अब तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया था, वे बैंक के आधिकारिक पोर्टल unionbankofindia.co.in के माध्यम से तुरंत आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती और क्या है योग्यता?

मैनेजर- 163 पद

सीनियर मैनेजर- 153 पद

चीफ मैनेजर- 52 पद

असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) - 20 पद

डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) - 7 पद

ये पद आईटी (IT), फॉरेक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), रिस्क मैनेजमेंट, लॉ ऑफिसर और सिविल इंजीनियरिंग जैसे अलग-अलग विभागों के लिए निकाले गए हैं।

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के अनुसार योग्यताएं भी भिन्न हैं। आमतौर पर इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन (B.Tech, B.E.), एमसीए (MCA), एमबीए (MBA), सीए (CA) या लॉ (LLB) की डिग्री के साथ-साथ निर्धारित कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी अलग-अलग पदों के अनुसार रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) को सरकारी नियमों के तहत छूट प्रदान की जाएगी।

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चयन प्रक्रिया और शानदार सैलरी पैकेज

इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों का अंतिम चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा।

इस नौकरी की सबसे आकर्षक बात इसकी सैलरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चयनित होने वाले अधिकारियों को बेहतरीन वेतन मिलेगा। ग्रेड और पद के अनुसार बेसिक पे तय की गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) जैसे उच्च पदों के लिए वार्षिक सीटीसी (CTC) 47 लाख रुपये तक जा सकती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता, स्पेशल अलाउंस, मकान किराया भत्ता और मेडिकल जैसी कई बेहतरीन बैंकिंग सुविधाएं भी बैंक की तरफ से मिलेंगी।

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कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए छात्रों को यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (unionbankofindia.co.in) पर जाना होगा। वहां होमपेज पर 'रिक्रूटमेंट' सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करके अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये है, जबकि एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए यह शुल्क मात्र 177 रुपये रखा गया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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