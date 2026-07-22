Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूनियन बैंक में मैनेजर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर बंपर, 10 अगस्त तक करें आवेदन

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती प्रोजेक्ट 2026-27 के तहत 395 अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से डोमेन एक्सपर्ट अधिकारी, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद भरे जाएंगे। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यूनियन बैंक में मैनेजर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर बंपर, 10 अगस्त तक करें आवेदन

Union Bank of India Recruitment 2026: अगर आप बैंक में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज्यादा जरूरी है। दरअसल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती प्रोजेक्ट 2026-27 के तहत 395 अधिकारी (Officer) पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से डोमेन एक्सपर्ट अधिकारी, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Specialist Officers) के पद भरे जाएंगे। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए 21 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की तारीख निर्धारित की गई है। इसी अवधि के दौरान उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

इस भर्ती अभियान के तहत 163 मैनेजर, 153 सीनियर मैनेजर, 52 चीफ मैनेजर, 20 असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) और 7 डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पूरी करनी होगी। आवेदन के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अंतिम तिथि से पहले आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

Union Bank Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले यूनियन बैंक भर्ती पोर्टल पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Click Here for New Registration' पर क्लिक करें।

3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

4. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और सबमिट करने से पहले एक बार जांच लें।

5. निर्धारित प्रारूप में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर (Signature), बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें।

6. आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू देखकर सभी जानकारी सही होने पर Complete Registration पर क्लिक करें।

7. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

8. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज और ई-रसीद (e-Receipt) डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

ये भी पढ़ें:हफ्ते की टॉप जॉब्स, 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए 12000+ सरकारी नौकरियां

आवेदन शुल्क

SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 177 रुपये

सामान्य (UR), EWS और OBC उम्मीदवार: 1,180 रुपये

उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट या UPI के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शुल्क भुगतान सफल होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। भुगतान की पुष्टि होने पर ई-रसीद डाउनलोड कर लें। अधूरा आवेदन या असफल शुल्क भुगतान वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:8400 आईबीपीएस पीओ एसओ भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

Union Bank Recruitment 2026: आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

यूनियन बैंक भर्ती 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (20 KB से 50 KB)

सफेद कागज पर काली स्याही से किए गए हस्ताक्षर (Signature) (10 KB से 20 KB)

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (Left Thumb Impression) (20 KB से 50 KB)

उम्मीदवार द्वारा स्वयं लिखी गई हस्तलिखित घोषणा (Handwritten Declaration) (50 KB से 100 KB)

वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी

सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिनका उपयोग रजिस्ट्रेशन और आगे की सभी सूचनाओं के लिए किया जाएगा।

सभी पदों पर क्या होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी। एमएमजीएस-2 और एमएमजीएस-3 श्रेणी के पदों के लिए आवश्यकता होने पर सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन (GD), पर्सनल इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा।

वहीं, एसएमजीएस-4 से लेकर टीईजीएस-6 स्तर के वरिष्ठ पदों के लिए ग्रुप डिस्कशन, अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया और इंटरव्यू आयोजित किए जा सकते हैं।

स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों की ऑनलाइन परीक्षा में मुख्य रूप से संबंधित विषय (Professional Knowledge) से प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि जनरल बैंकिंग ऑफिसर (GBO) पद के अभ्यर्थियों से रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन परीक्षा में हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।

ये भी पढ़ें:CAPF व असम राइफल्स भर्ती में पूर्व अग्निवीर को 50 प्रतिशत आरक्षण,बनी अलग कैटेगरी
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
Union Bank Of India Govt Jobs
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।