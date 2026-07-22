यूनियन बैंक में मैनेजर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर बंपर, 10 अगस्त तक करें आवेदन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती प्रोजेक्ट 2026-27 के तहत 395 अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से डोमेन एक्सपर्ट अधिकारी, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद भरे जाएंगे। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Union Bank of India Recruitment 2026: अगर आप बैंक में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज्यादा जरूरी है। दरअसल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती प्रोजेक्ट 2026-27 के तहत 395 अधिकारी (Officer) पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से डोमेन एक्सपर्ट अधिकारी, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Specialist Officers) के पद भरे जाएंगे। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए 21 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की तारीख निर्धारित की गई है। इसी अवधि के दौरान उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

इस भर्ती अभियान के तहत 163 मैनेजर, 153 सीनियर मैनेजर, 52 चीफ मैनेजर, 20 असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) और 7 डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पूरी करनी होगी। आवेदन के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अंतिम तिथि से पहले आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

Union Bank Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले यूनियन बैंक भर्ती पोर्टल पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Click Here for New Registration' पर क्लिक करें।

3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

4. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और सबमिट करने से पहले एक बार जांच लें।

5. निर्धारित प्रारूप में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर (Signature), बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें।

6. आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू देखकर सभी जानकारी सही होने पर Complete Registration पर क्लिक करें।

7. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

8. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज और ई-रसीद (e-Receipt) डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

आवेदन शुल्क SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 177 रुपये

सामान्य (UR), EWS और OBC उम्मीदवार: 1,180 रुपये

उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट या UPI के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शुल्क भुगतान सफल होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। भुगतान की पुष्टि होने पर ई-रसीद डाउनलोड कर लें। अधूरा आवेदन या असफल शुल्क भुगतान वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Union Bank Recruitment 2026: आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज यूनियन बैंक भर्ती 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (20 KB से 50 KB)

सफेद कागज पर काली स्याही से किए गए हस्ताक्षर (Signature) (10 KB से 20 KB)

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (Left Thumb Impression) (20 KB से 50 KB)

उम्मीदवार द्वारा स्वयं लिखी गई हस्तलिखित घोषणा (Handwritten Declaration) (50 KB से 100 KB)

वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी

सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिनका उपयोग रजिस्ट्रेशन और आगे की सभी सूचनाओं के लिए किया जाएगा।

सभी पदों पर क्या होगी चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी। एमएमजीएस-2 और एमएमजीएस-3 श्रेणी के पदों के लिए आवश्यकता होने पर सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन (GD), पर्सनल इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा।

वहीं, एसएमजीएस-4 से लेकर टीईजीएस-6 स्तर के वरिष्ठ पदों के लिए ग्रुप डिस्कशन, अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया और इंटरव्यू आयोजित किए जा सकते हैं।