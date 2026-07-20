UBI SO Exam Notification 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 395 पदों पर निकली शानदार भर्ती, सैलरी पैकेज 47 लाख तक
Union Bank of India SO Recruitment 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने 395 स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर भर्ती निकाली है। 21 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। चयनित उम्मीदवारों को 47 लाख रुपये तक का शानदार वार्षिक पैकेज मिलेगा।
UBI SO Exam Notification 2026: बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खबर है। भारत के प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। बैंक की ओर से 20 जुलाई 2026 को जारी की गई आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 395 पदों को भरा जाएगा। जो भी युवा बैंक में एक सुरक्षित और बेहतरीन सैलरी वाली नौकरी पाना चाहते हैं, वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन 395 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 21 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की तकनीकी समस्याओं और वेबसाइट के धीमे होने की परेशानी से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले ही अपना फॉर्म भर लें। आवेदन केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है।
किन पदों पर होगी भर्ती और क्या है योग्यता?
मैनेजर- 163 पद
सीनियर मैनेजर- 153 पद
चीफ मैनेजर- 52 पद
असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) - 20 पद
डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) - 7 पद
ये पद आईटी (IT), फॉरेक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), रिस्क मैनेजमेंट, लॉ ऑफिसर और सिविल इंजीनियरिंग जैसे अलग-अलग विभागों के लिए निकाले गए हैं।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के अनुसार योग्यताएं भी भिन्न हैं। आमतौर पर इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन (B.Tech, B.E.), एमसीए (MCA), एमबीए (MBA), सीए (CA) या लॉ (LLB) की डिग्री के साथ-साथ निर्धारित कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी अलग-अलग पदों के अनुसार रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) को सरकारी नियमों के तहत छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया और शानदार सैलरी पैकेज
इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों का अंतिम चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा।
इस नौकरी की सबसे आकर्षक बात इसकी सैलरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चयनित होने वाले अधिकारियों को बेहतरीन वेतन मिलेगा। ग्रेड और पद के अनुसार बेसिक पे तय की गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) जैसे उच्च पदों के लिए वार्षिक सीटीसी (CTC) 47 लाख रुपये तक जा सकती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता, स्पेशल अलाउंस, मकान किराया भत्ता और मेडिकल जैसी कई बेहतरीन बैंकिंग सुविधाएं भी बैंक की तरफ से मिलेंगी।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन करने के लिए छात्रों को यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (unionbankofindia.co.in) पर जाना होगा। वहां होमपेज पर 'रिक्रूटमेंट' सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करके अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये है, जबकि एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए यह शुल्क मात्र 177 रुपये रखा गया है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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