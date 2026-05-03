Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Union Bank of India Recruitment 2026: यूनियन बैंक में 1865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट करें आवेदन

May 03, 2026 02:04 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Union Bank of India Recruitment 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने बड़े पैमाने पर अप्रेंटिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के तहत बैंक देशभर में कुल 1865 पदों को भरने जा रहा है।

Union Bank of India Recruitment 2026: यूनियन बैंक में 1865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट करें आवेदन

Union Bank of India Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने बड़े पैमाने पर अप्रेंटिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के तहत बैंक देशभर में कुल 1865 पदों को भरने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस पद के लिए किसी भी विषय से ग्रैजुएशन करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं।

यूनियन बैंक ने इस संबंध में नोटिपिकेशन जारी किया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो बैंकिंग के कामकाज को जमीनी स्तर पर सीखना चाहते हैं और भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:10वीं पास युवाओं के लिए मौका, हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली वैकेंसी

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय (जैसे- आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आदि) में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/PWD) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

स्थानीय भाषा का ज्ञान: उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहा है, उसे वहां की आधिकारिक स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

Union Bank of India Recruitment 2026 Notification Link

ये भी पढ़ें:बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर निकली वैकेंसी; 27 मई तक करें आवेदन

चयन प्रक्रिया और स्टाइपेंड

अप्रेंटिस के पदों पर चयन मुख्य रूप से एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा के बाद स्थानीय भाषा का टेस्ट भी लिया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग अवधि के दौरान बैंक की ओर से हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड दिया जाएगा।

यूनियन बैंक के अप्रेंटिस को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15,000, शहरी इलाकों के लिए 18,000 और मेट्रो शहरों के लिए 20,000 रुपये निर्धारित हैं।

यह प्रशिक्षण उम्मीदवारों को बैंकिंग ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और डिजिटल बैंकिंग की बारीकियां सीखने में मदद करेगा, जो उनके प्रोफेशनल करियर के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।

ये भी पढ़ें:LIC हाउसिंग फाइनेंस में 180 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती; ग्रेजुएशन पास करें अप्लाई

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट (जैसे- मार्कशीट, फोटो, आईडी प्रूफ) तैयार रखें।

अहम तारीखें और आवेदन शुल्क

आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि 19 मई 2026 से पहले अपनी फीस जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन शुल्क की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग हो सकती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Union Bank Of India Apprentice Vacancies
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पा