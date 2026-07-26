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Union Bank Apprentice Result 2026: यूनियन बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक; जानें आगे क्या होगा?

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रोविजनल चयन सूची में नाम आने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। अंतिम चयन से पहले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन , स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा (जहां लागू हो) और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने जैसी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

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यूनियन बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट जारी

Union Bank Apprentice Result 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परिणाम अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत आयोजित भर्ती प्रक्रिया के लिए घोषित किया गया है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई 2026 को BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल (BFSI SSC) द्वारा किया गया था। बैंक ने अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोविजनल चयन सूची PDF जारी कर दी है, जिसमें अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह PDF डाउनलोड कर अपना परिणाम देख सकते हैं।

हालांकि, प्रोविजनल चयन सूची में नाम आने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। अंतिम चयन से पहले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन , स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा (जहां लागू हो) और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने जैसी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही अभ्यर्थियों की अंतिम नियुक्ति की जाएगी।

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यूनियन बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट 2026: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके Union Bank of India Apprentice Result 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर Careers या Recruitment सेक्शन में जाएं।

वहां "Union Bank of India Apprentice Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही प्रोविजनल चयन सूची (Result PDF) आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।

PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F (या मोबाइल पर Search विकल्प) का उपयोग करें।

यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोविजनल चयन हुआ है।

भविष्य की जरूरत के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें और उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें।

Union Bank Apprentice Result 2026: रिजल्ट के बाद क्या करना होगा?

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई प्रोविजनल चयन सूची केवल अस्थायी है। अंतिम नियुक्ति से पहले चयनित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के सभी अगले चरण सफलतापूर्वक पूरे करने होंगे।

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क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा

बैंक चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग की तारीख, समय और स्थान की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजेगा। निर्धारित केंद्र पर रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज और उनकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी-

शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाणपत्र और मार्कशीट

आधार कार्ड

पैन कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

जाति प्रमाण पत्र / EWS प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

PwD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

NATS प्रोफाइल का प्रिंटआउट

सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी

MBBS डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

बैंक ने स्पष्ट किया है कि अंतिम चयन तभी मान्य होगा, जब उम्मीदवार भर्ती अधिसूचना में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करेगा और दस्तावेजों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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