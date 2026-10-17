न परीक्षा का भारी खर्च, न अनुभव की शर्त... दुनिया की सबसे बड़ी संस्था UN में नौकरी का मौका
संयुक्त राष्ट्र ने यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम 2026 के लिए आवेदन मंगाए हैं। जानिए योग्यता उम्र परीक्षा क्षेत्र और आवेदन का तरीका जो आपको यूएन में पहली नौकरी दिला सकता है।
दुनिया की सबसे बड़ी संस्था में काम करने का सपना बहुत से नौजवान देखते हैं। अब वह सपना हकीकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम यानी YPP 2026 के लिए आवेदन मंगाए हैं। एक परीक्षा पास कीजिए और यूएन सचिवालय में अपने करियर की पहली सीढ़ी चढ़ जाइए।
क्या है यह प्रोग्राम
YPP संयुक्त राष्ट्र की भर्ती का एक खास रास्ता है। इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के योग्य नागरिक आवेदन कर सकते हैं। मकसद साफ है। नौजवान प्रतिभाओं को यूएन सचिवालय में शुरुआती पेशेवर नौकरी देना।
इस साल परीक्षा का क्षेत्र विकास और स्थायित्व यानी रखा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक आवेदन की खिड़की अक्टूबर से नवंबर 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन यूएन के इंस्पिरा पोर्टल पर होता है और इसकी कोई फीस नहीं है।
रोस्टर में नाम और दो साल का करार
परीक्षा की सारी प्रक्रिया पार करने वाले उम्मीदवारों को एक रोस्टर में रखा जाता है। यह रोस्टर तीन साल तक मान्य रहता है। यूएन सचिवालय में जब भी कोई सही पद खाली होता है तो इसी सूची से लोग चुने जाते हैं।
यहां एक बात ध्यान रखिए। रोस्टर में नाम आना नौकरी की गारंटी नहीं है। चुने जाने पर शुरुआत में दो साल का तय अवधि वाला करार मिलता है। दो साल का काम संतोषजनक रहा तो स्थायी करार का मौका भी बन सकता है।
कौन से पद और कहां तैनाती
YPP के पद पी-1 और पी-2 स्तर के होते हैं। यानी शुरुआती पेशेवर और सहायक अधिकारी वाली भूमिकाएं। तैनाती अदीस अबाबा, बैंकॉक, बेरूत, जिनेवा, नैरोबी, न्यूयॉर्क, सैंटियागो और वियना जैसी जगहों पर हो सकती है। चुने गए उम्मीदवारों को किसी भी यूएन ठिकाने या फील्ड ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार रहना होगा।
इस बार किन विषयों पर जोर
विकास और स्थायित्व वाले पद ज्यादातर आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी DESA और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD में होते हैं। क्षेत्रीय आयोगों में भी ऐसे पद हैं। ये संस्थाएं वैश्विक नीतियों को देशों और इलाकों के स्तर पर जमीन पर उतारने में मदद करती हैं। पूरा काम सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के हिसाब से चलता है।
परीक्षा में अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, सामाजिक मामले, पर्यावरण और सतत विकास पर सवाल आते हैं। डेटा साइंस, तकनीक, डिजिटल बदलाव और कार्यक्रम प्रबंधन से जुड़े विषय भी परखे जाते हैं।
पढ़ाई की शर्त
उम्मीदवार के पास कम से कम पहली यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। यानी स्नातक या तीन साल की पढ़ाई वाली कोई डिग्री। विषय अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, डेटा साइंस, सामाजिक मामले, पर्यावरण या सतत विकास से जुड़ा होना चाहिए। उच्च डिग्री वाले भी बेझिझक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन फॉर्म में मुख्य पढ़ाई का विकल्प चुनना होगा। कृषि और वानिकी, बिजनेस, कंप्यूटिंग, पर्यावरण संरक्षण, मानविकी, कानून, गणित और सांख्यिकी या समाज और व्यवहार विज्ञान में से कोई एक। डिग्री का नाम सूची में न मिले तो सबसे करीबी विकल्प चुनिए। फिर असली नाम अंग्रेजी या फ्रेंच अनुवाद के साथ अतिरिक्त खाने में लिखिए। सबसे जरूरी चेतावनी। किसी भी जगह अन्य का विकल्प न चुनें। ऐसा करने पर आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा।
अनुभव और उम्र
काम का पुराना अनुभव जरूरी नहीं है। हां एक देश से किसी एक परीक्षा क्षेत्र में 90 से ज्यादा आवेदन आए तो अनुभव को छंटनी का अतिरिक्त पैमाना बनाया जा सकता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक आवेदक की उम्र 32 साल या उससे कम होनी चाहिए। यानी इस बार जन्म 1 जनवरी 1994 या उसके बाद का हो। अंग्रेजी या फ्रेंच में यूएन का दूसरा स्तर भी चाहिए।
आवेदन से पहले क्या करें
हर देश इसमें शामिल नहीं है। अपने देश की पात्रता यूएन करियर्स की आधिकारिक साइट पर जरूर जांच लीजिए। आखिरी तारीख भी वहीं से पक्की कर लें क्योंकि अलग अलग वेबसाइटों में अलग जानकारी दिख रही है। इंस्पिरा खाता बनाइए और फॉर्म ध्यान से भरिए। प्रेरणा वाला बयान सोच समझकर लिखिए और समय रहते जमा कर दीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव