UKSSSC VDO Admit card 2025 OUT at sssc.uk.gov.in download pdf uttarakhand group c recruitment VDO Patwari Lekhpal

UKSSSC VDO Admit card 2025: उत्तराखंड VDO एडमिट कार्ड 2025 sssc.uk.gov.in पर जारी, Direct Link

UKSSSC VDO Admit card 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) समेत ग्रुप 'सी' के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 06:00 PM
UKSSSC VDO Admit card 2025: उत्तराखंड VDO एडमिट कार्ड 2025 sssc.uk.gov.in पर जारी, Direct Link

UKSSSC VDO Admit card 2025 Download Link: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) समेत ग्रुप 'सी' के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल आईडी/एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

UKSSSC VDO Admit card 2025 Download Link

प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर 2025 (रविवार) को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 416 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

रिक्त पदों का विवरण-

1. सहायक समीक्षा अधिकारी- 3 पद

2. वैयक्तिक सहायक- 3 पद

3. सहायक अधीक्षक- 5 पद

4. राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी)- 119 पद

5. राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल)- 61 पद

6. ग्राम विकास अधिकारी- 205 पद

7. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- 16 पद

8. स्वागती- 3 पद

9. सहायक स्वागती- 1 पद

चयन प्रक्रिया-

अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग द्वारा ऑब्जेक्टिव टाइप की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टिप्ल चाॅइस प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

UKSSSC VDO Admit card 2025: यूकेएसएसएससी VDO एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी/एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

UKSSSC Admit Card
