UKSSSC Vacancy 2025: UKSSSC ने 57 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, इस डेट से करें अप्लाई

संक्षेप:

UKSSSC Vacancy 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने विभिन्न विभागों में 57 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन के लिए sssc.uk.gov.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर 2025 से शुरू होगी।

Wed, 3 Dec 2025 07:01 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UKSSSC Vacancy 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से विभिन्न विभागों में भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 57 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 3 से 5 जनवरी 2026 तक का समय दिया जाएगा। भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 9 मार्च 2026 को होने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन पूरा करें।

किन-किन पदों पर भर्ती निकाली गई है-

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए मनोवैज्ञानिक, पर्यटन अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रशिक्षक, अनुदेशक, कैमरा मैन, फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर, और जूनियर तकनीकी सहायक जैसे पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

योग्यता-

1. हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है।

2. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18-21 साल और अधिकतम उम्र 42 वर्ष के होनी चाहिए। आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी लागू होगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें।

4. सभी पदों के लिए सैलरी अलग-अलग है।

एप्लीकेशन फीस-

जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को आवदेन करने के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी और EWS उम्मीदवारों को 150 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर "करियर" सेक्शन में इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
