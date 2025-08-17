Uttarakhand Van Daroga Bharti: उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होगी?

UKSSSC Uttarakhand Van Daroga Bharti: उत्तराखंड में फॉरेस्टर (वन दरोगा) बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। साथ ही शैक्षिक योग्यता भी 12वीं की जगह स्नातक (ग्रेजुएशन) की जाएगी। वन विभाग की सीधी भर्ती नियमावली में शासन बदलाव की तैयारी में है। वर्षों से चली आ रही कर्मचारियों की मांग के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

वर्तमान में वन दरोगा की सीधी भर्ती में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं) और कम से कम आयु सीमा 18 साल है। वन विभाग के कर्मचारी पुलिस की तर्ज पर वन दरोगा को भी 4600 ग्रेड-पे दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। इस पर शासन की ओर से पहले तर्क दिया गया था कि चूंकि पुलिस दरोगा पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है, इसलिए वहां उच्च ग्रेड-पे दिया जाता है। जबकि, वन दरोगा के लिए इंटर पास युवाओं की भर्ती के कारण ऐसा संभव नहीं होगा। इसके बाद सहायक वन कर्मचारी संघ समेत तमाम संगठनों ने आंदोलन शुरू किया। उनकी मांग पर वन मुख्यालय ने शासन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार करके भेजा है। सूत्रों के अनुसार, जब शैक्षिक योग्यता बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुरूप न्यूनतम आयु सीमा भी 21 साल की जाएगी। लिहाजा, शासन ने इस प्रस्ताव में संशोधन करते हुए दोबारा भेजने को कहा है।