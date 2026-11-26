उत्तराखंड में UKSSSC ने निकाली SI के 200 पदों पर भर्ती, 35 वर्ष तक के ग्रेजुएट युवा करें आवेदन
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस और आबकारी विभाग के अंतर्गत वर्दीधारी उप निरीक्षक (समूह ग) के कुल 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी www.sssc.uk.gov.in पर एक दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस और आबकारी विभाग के अंतर्गत वर्दीधारी उप निरीक्षक (समूह ग) के कुल 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर एक दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 200 रिक्त पदों में सबसे अधिक 93 पद उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला) के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा पीएसी और आईआरबी में प्लाटून कमांडर (पुरुष) के 81 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरुष/महिला) के 19 पद, पुलिस विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पद और आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक के दो पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
पद, वेतन और वैकेंसी
सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस (पुरुष/महिला) — उत्तराखंड पुलिस ₹44,900 – ₹1,42,400 (स्तर-07) 93
सब-इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस (पुरुष/महिला) — उत्तराखंड पुलिस ₹44,900 – ₹1,42,400 (स्तर-07) 19
प्लाटून कमांडर (पुरुष) पीएसी / आईआरबी — उत्तराखंड पुलिस ₹44,900 – ₹1,42,400 (स्तर-07) 81
फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर — उत्तराखंड पुलिस ₹44,900 – ₹1,42,400 (स्तर-07) 05
उप आबकारी निरीक्षक — आबकारी विभाग, उत्तराखंड ₹29,200 – ₹92,300 (स्तर-05) 02
योग्यता -बैचलर डिग्री। आयु सीमा - 21 से 35 वर्ष।
चयन
फिजिकल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव-टाइप लिखित परीक्षा।
इवेंट, पुरुष, महिला
क्रिकेट बॉल थ्रो, 50 मीटर, 20 मीटर
लॉन्ग जंप, 13 फीट, 8 फीट
चिन अप (बीम), 5 बार —
रेस, 32 मिनट में 5 किमी , 15 मिनट में 2 किमी
शटल रेस, (25 × 4 मीटर) — 30 सेकंड
इन परीक्षाओं की अंतिम तारीखों की जानकारी आयोग की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम में ही स्पष्ट होगी।
आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम और जन्मतिथि के सत्यापन के लिए हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटोकॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा, साथ ही आरक्षण और पर्वतीय क्षेत्र से जुड़े प्रमाण-पत्र भी लगाने होंगे। भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेंगे, जबकि आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन का मौका चार जनवरी से छह जनवरी 2027 तक दिया जाएगा। आयोग की ओर से इस भर्ती की लिखित प्रतियोगी परीक्षा की संभावित तिथि 18 अप्रैल 2027 तय की गई है।
आयोग ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर : आवेदन भरने में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उम्मीदवार आयोग के टोल-फ्री नंबर 9520991172, व्हाट्सएप नंबर 9520991174 या ईमेल chayanayog@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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