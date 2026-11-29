JOBS: 12वीं पास के लिए 1694 कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर सरकारी नौकरी, 69,100 रुपये मिलेगी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए वर्दी पहनने का शानदार मौका। UKSSSC में 1,694 कांस्टेबल पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं, 25 दिसंबर तक sssc.uk.gov.in पर फॉर्म भरें और 4 अप्रैल 2027 की परीक्षा की तैयारी करें।
अगर आप 12वीं पास हैं और पुलिस या वर्दीधारी सेवाओं में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी और शानदार खबर आई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने कांस्टेबल और अन्य संबद्ध पदों के कुल 1,694 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर 25 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।
कौन-कौन से पद हैं शामिल?
इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 1,694 पद भरे जाएंगे। इनमें जिला पुलिस कांस्टेबल (पुरुष व महिला), PAC/IRB कॉन्स्टेबल, फायरमैन, वन रक्षक, स्पेशल टाइगर गार्ड, जेल वार्डर, महिला जेल वार्डर, सचिवालय रक्षक, आबकारी कांस्टेबल और परिवहन कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रतिमाह वेतनमान मिलेगा।
जरूरी तारीखें और करेक्शन विंडो
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने व शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 दिसंबर 2026 रखी गई है। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय किसी अभ्यर्थी से कोई गलती हो जाती है, तो उसके सुधार के लिए 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। वहीं, लिखित परीक्षा 4 अप्रैल 2027 को आयोजित होना प्रस्तावित है।
योग्यता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। पदानुसार न्यूनतम आयु 18 या 21 वर्ष और अधिकतम आयु 25, 30 या 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए पुलिस कांस्टेबल, PAC/IRB, फायरमैन, वन रक्षक व स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए 18 से 25 वर्ष, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य व ओबीसी के लिए 300 रुपये और उत्तराखंड के SC/ST/EWS/दिव्यांग वर्ग के लिए 150 रुपये शुल्क तय किया गया है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
कैसी होगी चयन प्रक्रिया और कैसे करें आवेदन?
चयन प्रक्रिया में पद व नियमों के अनुसार शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षण (PST/PET) तथा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा शामिल है। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग को 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
आवेदन के लिए sssc.uk.gov.in पर जाएं, नोटिफिकेशन 84/2026 के लिंक पर क्लिक करें, आधार/मोबाइल/ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर डिटेल्स भरें, फोटो-सिग्नेचर व डॉक्यूमेंट अपलोड करें, शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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