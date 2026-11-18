उत्तराखंड में 12वीं पास के लिए निकली 1694 पदों पर भर्ती, पुलिस कांस्टेबल समेत कहां कितने पद
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को पुलिस, वन, कारागार, आबकारी और परिवहन समेत कई विभागों में कुल 1,694 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है।
उत्तराखंड के सरकारी विभागों में वर्दीधारी सिपाही समूह ‘ग’ की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को पुलिस, वन, कारागार, आबकारी और परिवहन समेत कई विभागों में कुल 1,694 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल के अनुसार, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी और 25 दिसंबर तक चलेगी।
किस विभाग में कितने पद
सबसे अधिक पद पुलिस विभाग में हैं। यहां आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरुष) के 464 पद, आरक्षी पीएसी/ आईआरबी (पुरुष) के 284 पद, आरक्षी जनपदीय पुलिस (महिला) के 238 पद और फायरमैन (अग्निशामक-पुरुष/महिला) के 201 पद शामिल हैं। वन आरक्षी के 171 पद और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती होगी। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में पुरुष बंदीरक्षक के 117 और महिला बंदीरक्षक के 27 पद भरे जाएंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के 54 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आबकारी एवं परिवहन विभाग में आबकारी सिपाही के 45 पद और परिवहन आरक्षी के 18 पद विज्ञापित किए गए हैं।
स्केलर के पदों पर शारीरिक परीक्षा 23 नवंबर से
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने वन विकास निगम में स्केलर के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा आगामी 23 नवंबर से शुरू होगी। आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in से अपने प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा दो दिनों तक चलेगी।
चार अप्रैल 2027 को संभावित है परीक्षा, दो चरणों में चयन
भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) आयोजित की जाएगी। शारीरिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी, जिसकी अनंतिम तिथि चार अप्रैल, 2027 तय की गई है। अंतिम मेरिट सूची में शारीरिक दक्षता परीक्षा का 25 प्रतिशत और लिखित परीक्षा का 75 प्रतिशत भारांश (वेटेज) जोड़ा जाएगा।
कनिष्ठ सहायक भर्ती (जूनियर असिस्टेंट ) परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक व स्टेनोग्राफर पदों की लिखित परीक्षा 20 दिसंबर को होगी। वहीं, विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय पदों के लिए नई विज्ञप्ति 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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