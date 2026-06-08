UKSSSC Exam 2026 : पटवारी, ARO, VDO परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें हॉल टिकट
UKSSSC Patwari Admit Card 2026 जारी हो गया है। 14 जून को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 14 जून 2026 को आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। लंबे समय से इस हॉल टिकट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कई विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल), ग्राम विकास अधिकारी (VDO), ग्राम पंचायत अधिकारी, निजी सहायक, सहायक अधीक्षक और रिसेप्शनिस्ट जैसे पद शामिल हैं।
गौरतलब है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना हॉल टिकट किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लेकर जाना होगा, ताकि पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
परीक्षा के दिन समय का रखें खास ध्यान
UKSSSC ने उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:30 बजे तक पहुंचने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सुरक्षा जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें। आयोग के अनुसार सभी उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक उपस्थिति और पंजीकरण की प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से पहले पूरी करनी होगी। देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे डाउनलोड करें UKSSSC Admit Card 2026
उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां होमपेज पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज करें। उम्मीदवार अपने नाम और पिता के नाम के शुरुआती तीन अक्षर, जन्म तिथि या पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। विवरण सफलतापूर्वक दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लेना चाहिए ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की दिक्कत न हो।
हजारों उम्मीदवारों की नजर अब 14 जून पर
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली यह भर्ती परीक्षा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अवसर देने वाली है। पटवारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी जैसे पदों के लिए प्रतियोगिता कड़ी रहने की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे एडमिट कार्ड में दर्ज सभी विवरणों की जांच कर लें और परीक्षा दिवस के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव