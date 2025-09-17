UKSSSC Teacher Vacancy : उत्तराखंड में 128 असिस्टेंट टीचर भर्ती के आवेदन आज से, BEd व CTET UTET पास करें एप्लाई

UKSSSC Teacher Vacancy 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकाली गई असिस्टेंट टीचर (एलटी) टीचर के 128 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 17 सितंबर 2025 से शुरू होगी। सीटीईटी वालों के पास भी आवेदन का मौका है।

UKSSSC Teacher Vacancy 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( UKSSSC ) की ओर से निकाली गई असिस्टेंट टीचर (एलटी) स्पेशल एजुकेशन टीचर के 128 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 17 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तय की गई है। आवेदन में करेक्शन के लिए 10 से 12 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 18 जनवरी 2026 है। रिक्तियों में गढ़वाल मंडल के लिए 74 और कुमाऊं मंडल के लिए 54 पद हैं।

योग्यता: - रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पेशल एजुकेशन में बीएड की डिग्री।

- वैलिड आरसीआई सीआरआर नंबर होना जरूरी है।

- यूटीईटी या सीटीईटी पास हो।

- समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में छह माह का डिप्लोमा।

आयु सीमा न्यूनतम : 21 साल

अधिकतम : 42 साल

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी।

कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स अनुसूचित जाति (SC): 26 15 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 05 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 18 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 12 पद

अनारक्षित: 67 पद

फीस : सामान्य, ओबीसी : 300 रुपये

एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग : 150 रुपये

सैलरी : लेवल - 7 के अनुसार 44,900 - 1,42,400 रुपए प्रतिमाह। इसके अलावा अन्य भत्तों का लाभ दिया जाएगा।

क्वालिफाइंग मार्क्स : जनरल, ओबीसी वर्ग - उम्मीदवारों को परीक्षा में कम से कम 45 नंबर लाने होंगे।