UKSSSC LT Teacher Vacancy : आ गई खुशखबरी! UKSSSC ने निकाली असिस्टेंट टीचर भर्ती, जानिए आवेदन की पूरी जानकारी

UKSSSC LT Teacher Vacancy : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने असिस्टेंट टीचर (LT- स्पेशल एजुकेशन) के 128 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:31 PM
UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025 : उत्तराखंड में टीचर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने असिस्टेंट टीचर (LT) स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 7 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। वहीं, आवेदन में किसी भी तरह की गलती सुधारने के लिए 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक करेक्शन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 18 जनवरी 2026 तय की है।

UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025 : यहां देखें नोटिफिकेशन का पीडीएफ

UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025 : आवेदन और परीक्षा की तारीखें

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 17 सितंबर 2025
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अक्टूबर 2025
  • एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025
  • लिखित परीक्षा (संभावित): 18 जनवरी 2026

UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025 : कुल 128 पदों पर होनी है भर्ती

इस भर्ती के तहत कुल 128 पद भरे जाएंगे। इनमें गढ़वाल मंडल के लिए 74 और कुमाऊं मंडल के लिए 54 पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 44900 रुपये से 142400 रुपये (लेवल-07) तक का वेतनमान मिलेगा।

UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025 : क्या होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास स्पेशल एजुकेशन में बी.एड. डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त की गई हो और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त हो। साथ ही, उम्मीदवार के पास वैध RCI CRR नंबर होना आवश्यक है।

UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025 : कैसे करें आवेदन

आवेदन शुल्क श्रेणीवार अलग-अलग तय किया गया है। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 150 रुपये रखा गया है। फीस का भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ही किया जा सकेगा। किसी अन्य माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट लिंक खोलना होगा। आवेदन फॉर्म में आवश्यक डिटेल्स भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद उम्मीदवारों को इसकी एक कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए।

