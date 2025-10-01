UKSSSC Exam : recruitment exam Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission will conducted as per calendar UKSSSC Exam : तय कैलेंडर से ही होंगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं, Career Hindi News - Hindustan
UKSSSC Exam : तय कैलेंडर से ही होंगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर एसआईटी जांच का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही होंगी। आयोग की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, देहरादूनWed, 1 Oct 2025 06:55 AM
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर एसआईटी जांच का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही होंगी। आयोग की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के मुद्दे पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। तय किया गया कि परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा समाप्ति तक हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी, जैमर व अन्य व्यवस्थाओं की एक दिन पहले से ही निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि इसके लिए सख्त एसओपी तैयार की जा रही है, जिसे आगामी परीक्षा से ही लागू किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि सभी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

एडमिट कार्ड जारी

इसके साथ ही पांच अक्तूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा के एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं।

ये निर्णय भी लिए गए

● प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक हॉटलाइन (लैंडलाइन फोन) होगी। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगने की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी इससे सीधे आयोग के संपर्क कर सकेंगे।

● प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक सीसीटीवी अलग से लगाया जाएगा, जिसका कंट्रोल रूम आयोग के दफ्तर में रहेगा।

● परीक्षा केंद्रों में कमरों के अलावा टॉयलेट में भी जैमर लगाए जाएंगे।

● परीक्षा के दौरान तैनात होने वाले सुरक्षाकर्मियों की ब्रीफिंग डीएम और एसएसपी अलग से करेंगे।

● परीक्षा में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति होगी।

