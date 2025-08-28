UKSSSC Calendar : उत्तराखंड ग्रुप सी भर्तियों का कैलेंडर जारी, कब निकलेगी कौन सी भर्ती, परीक्षा कब, देखें तिथियां
UKSSSC Exam Calendar : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्तियों पर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कैलेंडर में 14 भर्तियों की जिक्र किया गया है। कैलेंडर में देखा जा सकता है कि कौन सी भर्ती का विज्ञापन कब निकलेगा और परीक्षा कब होगी। विभिन्न आगामी भर्तियों के रिक्त पदों की जानकारी भी दी गई है। इसके मुताबिक वन दरोगा पदों की शारीरिक माप-जोख/दक्षता परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर, 2025 से होगा। सामान्य इंटर स्तर (कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक व अन्य) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) भर्ती विज्ञापन 05 दिसंबर को आएगा। रिक्त पदों की संख्या 386 होगी। परीक्षा तिथि 10 मई, 2026 तय की गई है। स्नातक स्तरीय अर्हता के 48 पदों के लिए विज्ञापन 21 जनवरी को आएगा। परीक्षा 21 जून 2026 को होगी।
UKSSSC Calendar 2025-2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियों का कैलेंडर
वन दरोगा पदों की शारीरिक माप-जोख/दक्षता परीक्षा (विज्ञापन संख्या : 68)
रिक्त पद: 124
परीक्षा तिथि: 28 अक्टूबर, 2025 से प्रारम्भ
विज्ञापन संख्या : 69 (सहायक लेखाकार व अन्य) एवं विज्ञापन संख्या : 70 (सहायक सांख्यिकी अधिकारी व व्यावहारिक सहायक) की टंकण/आयुर्वेदन परीक्षा
रिक्त पद: — लिखित परीक्षा के बाद
परीक्षा तिथि: 17 नवम्बर, 2025 से प्रारम्भ
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के राज्य/जिला सदस्य पद हेतु साक्षात्कार (विज्ञापन संख्या : 72)
रिक्त पद: 20
परीक्षा तिथि: 15 दिसम्बर, 2025 से प्रारम्भ
सहायक अध्यापक एलटीटीओ (विशेष शिक्षा शिक्षक) (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
रिक्त पद: 128
विज्ञापन तिथि: 12 सितम्बर, 2025
परीक्षा तिथि: 18 जनवरी, 2026 से प्रारम्भ
विशेष तकनीकी अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 62
विज्ञापन तिथि: 26 सितम्बर, 2025
परीक्षा तिथि: 01 फरवरी, 2026
वाहन चालक (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 37
विज्ञापन तिथि: 15 अक्टूबर, 2025
परीक्षा तिथि: 22 फरवरी, 2026
कृषि (इंटरमीडिएट/स्नातक) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 212
विज्ञापन तिथि: 31 अक्टूबर, 2025
परीक्षा तिथि: 15 मार्च, 2026
सहायक लेखाकार (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 36
विज्ञापन तिथि: 14 नवम्बर, 2025
परीक्षा तिथि: 29 मार्च, 2026
वाहन चालक परीक्षा
क्रमांक-6 पर अंकित पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के उपरांत वाहन चालक परीक्षा
परीक्षा तिथि: 17 अप्रैल, 2026 से प्रारम्भ
सामान्य इंटर स्तर (कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक व अन्य) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 386
विज्ञापन तिथि: 05 दिसम्बर, 2025
परीक्षा तिथि: 10 मई, 2026
आइटीआई/डिप्लोमा/डिग्रीधारी अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 41
विज्ञापन तिथि: 24 दिसम्बर, 2025
परीक्षा तिथि: 31 मई, 2026
विज्ञान (इन्टरमीडिएट/स्नातक) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 04
विज्ञापन तिथि: 07 जनवरी, 2026
परीक्षा तिथि: 07 जून, 2026
स्नातक स्तरीय अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
रिक्त पद: 48
विज्ञापन तिथि: 21 जनवरी, 2026
परीक्षा तिथि: 21 जून, 2026
टंकण एवं आशुललेखन परीक्षा
क्रमांक-08 एवं 10 पर अंकित पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के उपरान्त टंकण/आशुललेखन परीक्षा
30 जून, 2026 से प्रारम्भ
यह भी कहा गया है कि रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं अपरिहार्य स्थितियों में विज्ञप्ति प्रकाशन/परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।