UKSSSC Assistant Teacher Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने के लिए 128 पदों पर फौरन करें अप्लाई, आज आखिरी मौका

UKSSSC Assistant Teacher Recruitment 2025 Apply Online: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से आज 7 अक्टूबर 2025 को असिस्टेंट टीचर (एलटी) स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 128 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आप ने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो फौरन अधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडों को 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक ओपन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 को संभावित है।

शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) से अप्रूव्ड हो तथा जिसे वैलिड आर.सी.आई., सी.आर.आर. नंबर आवंटित हो से स्पेशल एजुकेशन में बी०एड की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान- उम्मीदवारों को हर महीने लेवल 7 के अनुसार 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये दिए जाएंगे।

आवेदन शुल्क - अनारक्षित / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग - 300 रुपये

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 150 रुपये

उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी - 150 रुपये

अनाथ - निशुल्क

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।