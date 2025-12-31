Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UKPSC Vacancy: Pravaktha Uttarakhand Public Service Commission lecturer recruitment assistant professor vacancies
UKPSC Vacancy : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली प्रवक्ता के 808 पदों पर भर्ती, इन विषयों में मौका

UKPSC Vacancy : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली प्रवक्ता के 808 पदों पर भर्ती, इन विषयों में मौका

संक्षेप:

UKPSC Vacancy : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सामान्य एवं महिला शाखा के अंतर्गत प्रवक्ता के 808 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

Dec 31, 2025 06:19 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

UKPSC Vacancy : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सामान्य एवं महिला शाखा के अंतर्गत प्रवक्ता के 808 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक किए जा सकेंगे। सामान्य शाखा के तहत 15 विषयों के 725 पदों और महिला शाखा के तहत 12 विषयों के 83 पदों पर भर्ती होगी। 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सामान्य शाखा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य और कृषि विज्ञान विषयों में भर्ती की जाएगी। वहीं महिला शाखा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान विषय शामिल हैं। प्रभारी सचिव जयवर्धन शर्मा ने बताया कि विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

फिर से आवेदन की जरूरत नहीं

विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या: A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, 18 अक्टूबर, 2024 के क्रम में प्रवक्ता पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किये गये आवेदन (कला विषय को छोड़कर) मान्य होंगे।

जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा

उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, परन्तु नवीन विज्ञापन के के लिए फिर से आवेदन करना चाहते हैं वे अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए फिर से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 एवं अन्य अर्हताओं की निश्चायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी।

ये पद हटाया गया

विज्ञापन संख्या: A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह-ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों में सम्मिलित प्रवक्ता-कला (सामान्य शाखा) के 02 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया था।

तदक्रम में विज्ञापन दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता-कला, सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता-कला, सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Ukpsc
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।