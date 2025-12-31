UKPSC Vacancy : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली एक साथ 2 बड़ी भर्तियां, 830 से ज्यादा वैकेंसी के आवेदन आज से

संक्षेप: UKPSC Vacancy : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक साथ दो बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पहली भर्ती प्रवक्ता की है और दूसरी हाईकोर्ट ग्रुप सी की। प्रवक्ता के 808 पदों पर भर्ती होगी जबकि हाईकोर्ट में समूह-ग के 24 पदों पर सीधी भर्ती होगी।

UKPSC Vacancy : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक साथ दो बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पहली भर्ती प्रवक्ता की है और दूसरी हाईकोर्ट ग्रुप सी की। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) सेवा परीक्षा 2025 के तहत प्रवक्ता के 808 पदों पर भर्ती होगी जबकि हाईकोर्ट में समूह-ग के 24 पदों पर सीधी भर्ती होगी।

हाईकोर्ट में समूह-ग के 24 पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में समूह-ग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक और टाइपिस्ट के कुल 24 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। आवेदन आज 31 दिसंबर से ही शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी यही रहेगी। आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर 26 जनवरी से चार फरवरी 2026 तक दिया जाएगा। प्रभारी सचिव जयवर्धन शर्मा की ओर से इस बाबत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन में संशोधन 26 जनवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच हो सकेगा।

808 पदों पर प्रवक्ता भर्ती उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सामान्य एवं महिला शाखा के अंतर्गत प्रवक्ता के 808 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक किए जा सकेंगे। सामान्य शाखा के तहत 15 विषयों के 725 पदों और महिला शाखा के तहत 12 विषयों के 83 पदों पर भर्ती होगी। 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे।

सामान्य शाखा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य और कृषि विज्ञान विषयों में भर्ती की जाएगी। वहीं महिला शाखा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान विषय शामिल हैं। प्रभारी सचिव जयवर्धन शर्मा ने बताया कि विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

फिर से आवेदन की जरूरत नहीं विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या: A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, 18 अक्टूबर, 2024 के क्रम में प्रवक्ता पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किये गये आवेदन (कला विषय को छोड़कर) मान्य होंगे।

जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, परन्तु नवीन विज्ञापन के के लिए फिर से आवेदन करना चाहते हैं वे अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए फिर से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 एवं अन्य अर्हताओं की निश्चायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी।

ये पद हटाया गया विज्ञापन संख्या: A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह-ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों में सम्मिलित प्रवक्ता-कला (सामान्य शाखा) के 02 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया था।