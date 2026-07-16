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UKPSC Vacancy 2026: टैक्स और रिवेन्यू इंस्पेक्टर बनने का शानदार मौका, अभी करें सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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UKPSC Tax and Revenue Inspector Recruitment 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर के 29 पदों पर भर्ती शुरू की है। ग्रेजुएट युवा ऑनलाइन आवेदन कर सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं।

UKPSC Vacancy 2026: टैक्स और रिवेन्यू इंस्पेक्टर बनने का शानदार मौका, अभी करें सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई

UKPSC Vacancy 2026: उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार खबर आई है जो लंबे समय से एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने कर एवं राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि युवाओं को किसी इंटरव्यू प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बल्कि उनका चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से कर एवं राजस्व निरीक्षक के कुल 29 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन की समय-सीमा

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 जुलाई 2026

ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 4 अगस्त 2026

आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन की अवधि: 12 अगस्त से 21 अगस्त 2026

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता- योग्यता की बात करें तो देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले युवा इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं। इसके साथ ही, आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को शासन के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

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श्रेणीवार आवेदन शुल्क की डिटेल्स

आयोग ने अलग-अलग वर्गों के लिए पारदर्शी तरीके से प्रोसेसिंग चार्ज सहित आवेदन शुल्क तय किया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

अनारक्षित (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS): 166.36 रुपये

उत्तराखंड के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST): 76.36 रुपये

उत्तराखंड के दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थी: 16.36 रुपये

उत्तराखंड के अनाथ बच्चे: कोई शुल्क नहीं

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आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

योग्य उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर रिक्रूटमेंट लिंक पर जाकर 'Apply Now' पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन (Registration) करें।

स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण सावधानी से भरें।

स्टेप 4: निर्धारित प्रारूप में अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।

स्टेप 5: अपनी श्रेणी के अनुसार नेट बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड या यूपीआई (UPI) के जरिए फीस का भुगतान करें और फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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