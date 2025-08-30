UKPSC SI Result , Cut Off : उत्तराखंड पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी, जानें क्या रही कटऑफ
UKPSC SI Result , Cut Off : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड पुलिस एसआई व गुल्मनायक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://psc.uk.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम के साथ कटऑफ भी जारी की गई है।
UKPSC SI Result , Cut Off : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड पुलिस एसआई व गुल्मनायक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा फायर स्टेंशन सेकेंड ऑफिसर पदों पर भर्ती का परिणाम भी जारी किया गया है। यूकेपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर परिणाम जारी किया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://psc.uk.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम के साथ कटऑफ भी जारी की गई है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हुई शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2025 को किया गया था। इसके बाद 14 मई 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। अभ्यर्थियों की ओर से पद के लिए दी गई प्रेफरेंस व लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के औसत मेरिट के आधार पर उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) (पुरुष/महिला) एवं गुल्मनायक (पुरुष) (पीएसी/आईआरबी) पदों का चयन परिणाम एवं श्रेणीवार क्रम घोषित किया गया है।
गृह विभाग के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा–2024 के लिए विज्ञापन 31 जनवरी, 2024 को प्रकाशित किया गया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एसआई (उपनिरीक्षक) स्तर के 222 पदों पर भर्ती निकाली थी। सब इंस्पेक्टर (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना) के 108 पद, गुल्मनायक पुरुष (पीएसी एवं आईआरबी) के 89 पद और द्वितीय अधिकारी महिला और पुरुष (अग्निशमन) के 25 पद थे।
कैटेगरी और कटऑफ मार्क्स
पदनाम: उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) (पुरुष /महिला
1. यूआर 205.6687
2 यूआर/यूएफ 179.2302
3 यूआर/यूके अनाथ/एएफएफ.चाइल्ड उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
4 ईडब्ल्यूएस 201.8555
5 ईडब्ल्यूएस/यूएफ 179.2293
6 ओबीसी 198.8059
7 ओबीसी/यूएफ 175.4163
8 एससी 174.1453
9 एससी/यूएफ 168.5524
10 एसटी 189.3987
11 डीएफएफ 170.8409
12. ईएक्सएस 151.2662
पदनाम: उपनिरीक्षक (अभिसूचना) (पुरुष/महिला)
1 यूआर 201.6021
2 यूआर/यूएफ 182.5343
3 यूआर/यूके अनाथ/संपन्न बच्चा उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
4 ईडब्ल्यूएस 195.2457
5 ईडब्ल्यूएस/यूएफ 177.9584
6 ओबीसी 194.9918
7 ओबीसी/यूएफ 174.6537
8 एससी 167.7895
9 एससी/यूएफ 162.9598
10 एसटी 186.3480
11 ईएक्सएस 154.0623
पदनाम: सब इंस्पेक्टर (अभिसूचना) (पुरुष/महिला)
1. यूआर 190.1614
2 यूआर/यूके अनाथ/ एएफएफ.चाइल्ड उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
3 ईडब्ल्यूएस 185.3309
4 ओबीसी 186.3482
5 एससी 160.6718
6 एसटी 177.4506
7 डीएफएफ 163.4692
8 ईएक्सएस उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।