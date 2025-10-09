UKPSC PCS Prelims Result , Cut Off : उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, देखें क्या रही कटऑफ

UKPSC PCS Prelims Result 2025 , Cut Off : उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी यूकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं।

Thu, 9 Oct 2025 06:42 AM

यUKPSC PCS Prelims Result 2025 , Cut Off : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी यूकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। यूकेपीएससी पीसीएश प्रारम्भिक परीक्षा 29 जून, 2025 को आयोजित की गयी तथा 15 अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्नपत्र सामान्य बुद्धिमता के लिए पुनः परीक्षा 10 सितंब 2025 को आयोजित की गई। आयोग ने प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम, कट ऑफ मार्क्स, अन्तिम उत्तर-कुंजी एवं परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जारी किए हैं।

परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिये मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर लिंक खोला जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किये जायेंगे। मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन दिनांक 06 से 09 दिसम्बर 2025 की अवधि में किया जाना निर्धारित है।

यहां देखें किस पद की क्या रही कटऑफ (i) पदनाम : सम्मिलित पदः- 1. डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक एवं सतर्कता विभाग) (पदकोड-01), 2. पुलिस उपाधीक्षक (गृह विभाग) (पदकोड-02), 3. वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी (वित्त विभाग) (पदकोड-03), 4. सहायक आयुक्त, राजस्वकर (वित्त विभाग) (पदकोड-06), 5. राज्य कर अधिकारी (वित्त विभाग) (पदकोड-07), 6. सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (श्रेणी-1) (शहरी विकास विभाग) (पदकोड-08), 7. कार्य अधिकारी, जिला पंचायत (पंचायती राज विभाग) (पदकोड-09), 8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, (समाज कल्याण विभाग) (पदकोड-11)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स 1 यूआर 92.8468

2 यूआर/यूएफ 88.7087

3 यूआर/यूकेआरए 74.2265

4 ईडब्ल्यूएस 92.0712

5 ओबीसी 92.8470

6 एससी 87.9330

7 एससी/यूएफ 83.7955

8 एसटी 90.2610

(ii) पदनाम : सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त विभाग) (पदकोड-04) क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स 1 यूआर 94.3992

2 यूआर/यूएफ 83.7954

3 ईडब्ल्यूएस 82.5026

4 ओबीसी 76.0370

5 एससी 78.8814

2 यूआर/यूएफ 53.5368

3 यूआर/यूकेआरए 79.3987

4 ईडब्ल्यूएस 66.2092

5 ओबीसी 73.4509

6 एसटी 39.8292

(iv) पदनाम: उप शिक्षा अधिकारी/कर्मचारी अधिकारी/विधि अधिकारी (विद्यालयी शिक्षा विभाग) (पदनाम-10) क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स 1 यूआर 101.3816

2 यूआर/यूएफ 95.1747

3 यूआर/यूकेआरए 76.2950

4 ईडब्ल्यूएस 98.2785

5 ओबीसी 98.2781

6 ओबीसी/यूएफ 94.3989

7 एससी 86.8985

8 एससी/यूएफ 79.1398

9 एसटी 88.4509

(v) पदनाम : अधीक्षक, राजकीय भिक्षुक गृह (प्रमाणित संस्था), राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह (समाज कल्याण विभाग) (पदकोड-12) क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स 1 UR 90.7785

2 SC 78.8819

(vi) पदनाम : सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा विभाग) (पदकोड-13) क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स 1 UR 55.6059

2 SC 41.3821

(vii) पदनाम : सहायक गन्ना आयुक्त (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग) (पदकोड-14) क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स 1 UR 90.7780

(viii) पदनाम : जिला परिवीक्षा अधिकारी (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग) (पदकोड-15)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स

1 UR 95.6923

(ix) पदनाम : सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) (पदकोड-16)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स

1 EWS 94.9159

2 OBC 51.2089

3 SC 37.5024

(x) पदनाम : सम्पादक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) (पदकोड-17)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स

1 UR 59.7439

(xi) पदनाम : फीचर लेखक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) (पदकोड-18)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स

1 UR 61.5542

(xv) पदनाम : प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ/कीट विद उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (कीट एवं पौध परीक्षण शाखा) (पदकोड-22)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स

1 UR 88.1916

(xvi) पदनाम : सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी-2, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (पदकोड-23)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स

1 UR 96.9854

xvii) पदनाम : जिला पर्यटन विकास अधिकारी (पर्यटन विभाग) (पदकोड-24)

क्रम, कैटेगरी व कटऑफ मार्क्स