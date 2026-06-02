UKPSC PCS Result : उत्तराखंड पीसीएस में रुद्रपुर की जसमीत ने किया टॉप, कौन बना SDM और DSP, देखें लिस्ट

UKPSC PCS फाइनल रिजल्ट में रुद्रपुर की जसमीत कौर ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि हल्द्वानी की वर्षा जोशी दूसरे स्थान पर रहीं। पीसीएस-2024 के परिणाम में बेटियों का दबदबा दिखा। डिप्टी कलेक्टर के नौ में चार पद बेटियों ने हासिल किए।

UKPSC PCS Result OUT : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 (पीसीएस) का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद विभिन्न विभागों के 182 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसमें रुद्रपुर की जसमीत कौर ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि हल्द्वानी की वर्षा जोशी दूसरे स्थान पर रहीं। पीसीएस-2024 के परिणाम में बेटियों का दबदबा दिखा। डिप्टी कलेक्टर के नौ में चार पद बेटियों ने हासिल किए। सीओ पद पर भी महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। चयनित 10 अभ्यर्थियों में पांच महिलाएं हैं। अन्य प्रमुख संवर्गों में भी महिलाओं ने शीर्ष स्थान पाया।

आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय द्वारा जारी सूची के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर पद पर जसमीत और वर्षा के अलावा आशुतोष नौटियाल, अमित चंद्र द्विवेदी, मीनाक्षी भाटिया, फराज मियान, विरल शर्मा, उज्ज्वल डालाकोटी और काजल सैनी का चयन हुआ है।

पुलिस उपाधीक्षक(गृह विभाग) पद पर अदिति पुनेठा, ऐश्वर्या भट्ट, मनीष चंद्र रमोला, संदीप कुमार सिंह पटेल, शताक्षी शर्मा, सक्षम, गोविंद पांडेय, हिमांशु दिवाकर, श्रेया सिंह और प्रकृति नेगी चयनित हुए हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद पर अरुणिम रावत, पार्थ पांडेय, नागेश शुक्ला, मनमोहन गुसाईं और प्रियंका पांडेय ने सफलता प्राप्त की है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की विस्तृत सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है।

डिप्टी कलेक्टर के नौ पदों पर चयन हुआ है। वहीं, पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) के 10 पदों पर जिला कमांडेंट होमगार्ड के पांच, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) एक, जिला पंचायत राज अधिकारी एक, कार्याधिकारी जिला पंचायत एक, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी छह, उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी 58, परिवीक्षा अधिकारी एक, वित्त अधिकारी और कोषाधिकारी 14, सहायक आयुक्त राज्यकर 16, राज्य कर अधिकारी 53, सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (श्रेणी-1) के सात पदों पर चयन हुआ है।

खुद पर रखें भरोसा, मेहनत जरूर रंग लाएगी: जसमीत उत्तराखंड पीसीएस में टॉप करने वाली जसमीत कौर पाहवा वर्तमान में बागेश्वर की जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि खुद पर विश्वास जरूरी है। कड़ी मेहनत जरूर रंग लाती है। जसमीत कौर पाहवा रुद्रपुर की वसुंधरा पॉम हाउस कॉलोनी की निवासी हैं। उनके पिता जसवंत सिंह पाहवा बिजनेसमैन हैं। जबकि मां मनप्रीत कौर गृहिणी हैं। जसमीत के दो भाई हैं। एक इंजीनियर और दूसरे भाई ने एआई की डिग्री ली है। जसमीत वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर के पद पर तैनात हैं। पिछली बार पीसीएस परीक्षा में उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी पद के लिए टॉप रैंक हासिल की थी। वहीं ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने फिर से पीसीएस की परीक्षा दी और इस बार पीसीएस में राज्य में पहली रैंक हासिल की है।

जसप्रीत ने बताया कि उन्होंने रुद्रपुर के आरएएन पब्लिक स्कूल से हाईस्कूल और होली चाइल्ड स्कूल से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है।

हल्द्वानी की वर्षा जोशी बिना कोचिंग सेकंड टॉपर बनीं हल्द्वानी की वर्षा ने यूकेपीएससी परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। वर्षा ने कहा कि लक्ष्य तय कर धैर्य और अनुशासन से तैयारी करें तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।

काजल ने एसडीएम बन बढ़ाया रुड़की का मान झबरेड़ा क्षेत्र के सुढोली गांव निवासी काजल सैनी ने उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2024 में सफलता हासिल कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम चयन परिणाम में काजल सैनी का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है। उनकी सफलता से गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है तथा उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। काजल वर्तमान में सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के पद पर तैनात हैं। उनका चयन अक्टूबर 2025 में इस पद पर हुआ था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थीं। काजल की प्रारंभिक शिक्षा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, लंढौरा से हुई है। उनके पिता रामकुमार किसान हैं।

कोषाधिकारी पर अदिति जैन प्रथम कोषाधिकारी पद पर अदिति जैन, तितिक्षा जोशी, कमलदीप सिंह पिलखवाल, प्रमोद सती, कृतिका कुलश्री, एनी जोशी, प्रभाकर सिंह परमार, ज्योति बोहरा, सपना चनालिया, ऋतु बिष्ट, बबीता लोवियाल, अंबरीश प्रसाद नौटियाल, अपूर्वा थपलियाल, रविंद्र सिंह तोमर का चयन हुआ है।

विनय कुमार आर्य का एआरटीओ के लिए चयन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) पर विनय कुमार आर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक कंडारी, कार्याधिकारी जिला पंचायत पर अभिषेक अग्रवाल, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पर श्रुति चंद, श्रेया, विभु मिश्रा, प्रद्युम्न चौहान, विशाल सैनी, स्वरण लता और सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (श्रेणी-1) पर अंकुर पंत, गौरव रावत, प्रशांत पांडेय, अंजलि चंद, सुनाक्षी रावत, ललित कुमार व सुनील सिंह महार और महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के परिवीक्षा अधिकारी पद पर अंशुमान अवस्थी चयनित हुए।

उप शिक्षा अधिकारी/विधि अधिकारी पर बिनीता रावत प्रथम उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी पद के लिए बिनीता रावत, राज कुमार सिंह दसीला, प्रवीण डिगारी, रविंस, भावना चाहल, देवेश तिवारी, कुनाल सिंह, आलोक भट्ट, अंशिका बिष्ट, रूबी नेगी, आदित्य पाठक, चेतना रावत, भीम सिंह, दिव्या जोशी, शुभम गुप्ता, विवेक पांडेय, निधि, आशुतोष राणा, मनीष मोहन नेगी, अभिषेक मणि त्रिपाठी, अजय कुमार सिंह, राजेश परमार, अमित राणा, गौरव मैठाणी, विक्रांत सिंह, दीपिका परिहार, आयुष बंधानी, दीपाली बर्शीलिया, नैन्सी करनवाल, त्रिभुवन सिंह जैम्याल, परवीन अजहर, रोहित कुमार, नितीशा आर्या, नीशू सैनी, दिनेश चौहान, अमित नौटियाल, मनोज सिंह, अंकुश सिंह बिष्ट, शबनम, रजत कुमार, अवधेश कुमार, राहुल सिंह रैंसवाल, रचना सिंह, हरिओम सिंह, राकेश कुमार, दीपक लखेड़ा, विजय सिंह बिष्ट, समीक्षा उनियाल, उमेश चंद्र सुयाल, राजन सिंह ठाकुर, प्रदीप प्रसाद, रुचि, किशन आनंद, तेजस्विता आर्या, बलवंत नाथ, तनिषा पांडेय और योगेंद्र कुमार शर्मा का चयन हुआ है।

पुलिस उपाधीक्षक पद पुलिस उपाधीक्षक (गृह विभाग) पद पर ऐश्वर्या भट्ट, मनीष चंद्र रमोला, संदीप कुमार सिंह पटेल, शताक्षी शर्मा, साक्षम, गोविंद पांडेय, हिमांशु दिवाकर, श्रेया सिंह और प्रकृति नेगी चयनित हुए हैं। वहीं, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद पर अरुणिम रावत, पार्थ पांडेय, नागेश शुक्ला, मनमोहन गुसाईं और प्रियंका पांडेय ने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल पीसीएस-2024 के परिणाम का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार था। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की विस्तृत सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है।

सहायक आयुक्त राज्यकर में आस्था अग्रवाल अव्वल सहायक आयुक्त राज्यकर में आस्था अग्रवाल, सौरभ सिंह, योगेश बर्थवाल, इप्सिता रावत, वैभव पाल, खुशबू डोगरा, अजय डबास, शुभम कंडपाल, तारिका सिंह, प्रबुद्ध सिंह, नितिन कुमार, कंचन रावत, हिमांशु चंद्र जोशी, नंदिनी तोमर, पवन कुमार, के.एम. पिंकी का चयन हुआ है।

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