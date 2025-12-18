Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UKPSC : Lecturer recruitment in Uttarakhand postponed due to reservation issues pgt pravakta main exam postponed
UKPSC : उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती आरक्षण के फेर में फंसी, मुख्य परीक्षा स्थगित

UKPSC : उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती आरक्षण के फेर में फंसी, मुख्य परीक्षा स्थगित

संक्षेप:

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 जनवरी को प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने नियमानुसार दिव्यांग आरक्षण लागू करने के निर्देश आयोग को दिए थे।

Dec 18, 2025 10:14 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. प्रविंद्र कुमार, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 जनवरी को प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने नियमानुसार दिव्यांग आरक्षण लागू करने के निर्देश आयोग को दिए थे। अब शासन से संशोधित अधियाचन प्राप्त होने के बाद परीक्षा की विज्ञप्ति दोबारा जारी होगी। लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक पांडेय के अनुसार इस परीक्षा के तहत विभिन्न विषयों में करीब 800 प्रवक्ता पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। संशोधित अधियाचन मिलने के बाद परीक्षा का विज्ञापन दोबारा जारी किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि 25 जनवरी की मुख्य परीक्षा को छोड़कर अन्य परीक्षाएं यथावत रहेंगी। 23 सितंबर 2025 को जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार पांच अप्रैल, 26 अप्रैल और 14 जून को परीक्षाएं निर्धारित हैं।

कैलेंडर देखें

भर्ती परीक्षाएं और तिथियां

- 19 से 22 जनवरी 2026 : न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) मुख्य परीक्षा 2023

- 31 जनवरी 2026: समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 (महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल)

- 8 फरवरी 2026: प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सीमित विभागीय लिखित परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)

- 14 मार्च 2026: अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 (सचिवालय/लोक सेवा आयोग)

- 22 मार्च 2026: अधीक्षिका परीक्षा 2025-स्क्रीनिंग, महिला कल्याण विभाग

- 5 अप्रैल 2026: प्रवक्ता इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)

- 12 अप्रैल 2026 : सहायक निदेशक परीक्षा 2025 (डेयरी विकास विभाग)

- 26 अप्रैल 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित) (वस्तुनिष्ट)

- 17 मई 2026: सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025-प्रारंभिक परीक्षा

- 14 जून 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)

- 5 जुलाई 2026 : सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025- प्रारंभिक परीक्षा

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Ukpsc
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।