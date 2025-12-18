UKPSC : उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती आरक्षण के फेर में फंसी, मुख्य परीक्षा स्थगित

संक्षेप: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 जनवरी को प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने नियमानुसार दिव्यांग आरक्षण लागू करने के निर्देश आयोग को दिए थे।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 जनवरी को प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने नियमानुसार दिव्यांग आरक्षण लागू करने के निर्देश आयोग को दिए थे। अब शासन से संशोधित अधियाचन प्राप्त होने के बाद परीक्षा की विज्ञप्ति दोबारा जारी होगी। लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक पांडेय के अनुसार इस परीक्षा के तहत विभिन्न विषयों में करीब 800 प्रवक्ता पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। संशोधित अधियाचन मिलने के बाद परीक्षा का विज्ञापन दोबारा जारी किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि 25 जनवरी की मुख्य परीक्षा को छोड़कर अन्य परीक्षाएं यथावत रहेंगी। 23 सितंबर 2025 को जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार पांच अप्रैल, 26 अप्रैल और 14 जून को परीक्षाएं निर्धारित हैं।

कैलेंडर देखें भर्ती परीक्षाएं और तिथियां - 19 से 22 जनवरी 2026 : न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) मुख्य परीक्षा 2023

- 31 जनवरी 2026: समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 (महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल)

- 8 फरवरी 2026: प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सीमित विभागीय लिखित परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)

- 14 मार्च 2026: अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 (सचिवालय/लोक सेवा आयोग)

- 22 मार्च 2026: अधीक्षिका परीक्षा 2025-स्क्रीनिंग, महिला कल्याण विभाग

- 5 अप्रैल 2026: प्रवक्ता इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)

- 12 अप्रैल 2026 : सहायक निदेशक परीक्षा 2025 (डेयरी विकास विभाग)

- 26 अप्रैल 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित) (वस्तुनिष्ट)

- 17 मई 2026: सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025-प्रारंभिक परीक्षा

- 14 जून 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)