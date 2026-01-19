सरकारी शिक्षक बनने का बड़ा मौका, UKPSC ने निकाली 808 लेक्चरर पदों पर भर्ती, 1.5 लाख तक सैलरी

संक्षेप: UKPSC ने उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 808 पदों पर भर्ती निकाली है। स्नातक और बीएड पास अभ्यर्थी 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1.5 लाख तक सैलरी और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां देखें।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत लेक्चरर (Lecturer) के 808 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार देवभूमि के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार अवसर है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य पुरुष व महिला अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

रिक्तियों का पूरा ब्यौरा (Vacancy Details) इस भर्ती अभियान के तहत कुल 808 पदों को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है: सामान्य शाखा और महिला शाखा ।

1. सामान्य शाखा (725 पद)

सामान्य शाखा में कुल 725 पद हैं, जिनमें से 388 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं।

2. महिला शाखा (83 पद) महिला शाखा के लिए कुल 83 पद आरक्षित हैं, जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 71 पद हैं। इसमें हिंदी (10 पद), अंग्रेजी (14 पद), अर्थशास्त्र (12 पद) और गृह विज्ञान (08 पद) जैसे विषयों में भर्तियां की जाएंगी।

योग्यता और आयु सीमा (Eligibility & Age Limit)

शैक्षणिक योग्यता आवेदक के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Post Graduation) की डिग्री या उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही, अभ्यर्थी ने एलटी (LT) डिप्लोमा या बीएड (B.Ed) किया होना अनिवार्य है।

आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1983 से पहले और 01 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।

वेतनमान और चयन प्रक्रिया चयनित उम्मीदवारों को बेहतरीन वेतन पैकेज दिया जाएगा। लेक्चरर पद के लिए वेतनमान 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

चयन का आधार योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क आवेदन के लिए श्रेणीवार शुल्क इस प्रकार है -

अनारक्षित/सामान्य: 166.36 रुपये।

उत्तराखंड एससी/एसटी: 76.36 रुपये।

दिव्यांग: 22.30 रुपये। अनाथ बच्चे: कोई शुल्क नहीं (निशुल्क)।

आवेदन कैसे करें? आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे पांच चरणों में पूरा किया जा सकता है:

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले UKPSC की वेबसाइट https://psc.uk.gov.in/ पर लॉगइन करें और 'Recruitment Notifications' पर क्लिक करें।

2. नोटिफिकेशन पढ़ें: संबंधित भर्ती लिंक के आगे दिए गए 'पीडीएफ आइकन' पर क्लिक कर निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

3. रजिस्ट्रेशन: 'Apply Now' पर क्लिक करें और अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

4. दस्तावेज अपलोड: दूसरे और तीसरे चरण में अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दें और निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो व सिग्नेचर अपलोड करें।

5. शुल्क भुगतान और सबमिट: चौथे चरण में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

जरूरी तारीखें ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख: 20 जनवरी 2026।

आवेदन में सुधार : 28 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए अभ्यर्थी आयोग की ईमेल आईडी ukpschelpline@gmail.com या फोन नंबर 01334-244143 पर संपर्क कर सकते हैं।