UKPSC APS Shorthand Result: उत्तराखंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी परीक्षा रिजल्ट जारी, 751 अभ्यर्थी हुए सफल

संक्षेप:

Feb 03, 2026 05:25 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UKPSC APS Shorthand Result: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 के प्रथम चरण के अंतर्गत आयोजित आशुलेखन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा कुल 751 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया है।

परीक्षा का आयोजन और परिणाम

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या A-1/E-3/DR(APS)/2024 के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसके प्रथम चरण के तहत हिंदी आशुलेखन (अनिवार्य) और अंग्रेजी आशुलेखन (वैकल्पिक) परीक्षा का आयोजन किया गया था। यह परीक्षाएं आयोग परिसर स्थित ज्ञानोदय लैब में 22 सितंबर, 2025 से 16 अक्टूबर, 2025 के मध्य संपन्न हुई थीं।

इस परीक्षा के आधार पर सफल पाए गए रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को अब द्वितीय चरण की मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में रोल नंबर शामिल हैं।

अंग्रेजी आशुलेखन में कोई भी पास नहीं

इस परिणाम की एक बड़ी बात यह रही कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा में शामिल हुए सभी 45 अभ्यर्थी असफल रहे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी ने अंग्रेजी आशुलेखन की अर्हता प्राप्त नहीं की है, इसलिए अंतिम चयन परिणाम में इस विषय के सापेक्ष मिलने वाले अधिमानी लाभ का हकदार कोई नहीं होगा।

मुख्य परीक्षा की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

आशुलेखन परीक्षा में सफल घोषित किए गए इन 751 अभ्यर्थियों के लिए अगले चरण की परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। द्वितीय चरण की मुख्य/लिखित परीक्षा 14 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी।

आयोग ने यह भी सूचित किया है कि अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित कोई भी जानकारी अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही दी जाएगी। इसलिए, परीक्षार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्तमान में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत इस संबंध में कोई आवेदन न करें।

UKPSC APS Shorthand Result: उत्तराखंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी परीक्षा रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “Announcements” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको UKPSC APS Shorthand Result लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी परीक्षा रिजल्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप उत्तराखंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी परीक्षा रिजल्ट पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

रिजल्ट पीडीएफ फाइल-

Ukpsc Results
