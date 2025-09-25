UKPSC Calendar 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, देखें PCS समेत 12 एग्जाम की तिथियां

UKPSC Exam dates : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 12 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, सचिवालय, कार्मिक विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है ।

UKPSC Exam dates : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 12 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। परीक्षाएं 19 जनवरी 2026 से 5 जुलाई 2026 तक चलेंगी। आयोग ने 2026 के शुरुआती 7 महीनों में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम तय किया है। इसमें न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, सचिवालय, कार्मिक विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है । कैलेंडर में कुल 12 परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखें बताई गई हैं।

भर्ती परीक्षाएं और तिथियां - 19 से 22 जनवरी 2026 : न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) मुख्य परीक्षा 2023

- 25 जनवरी 2026 : प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज (विषयवार आरक्षित) मुख्य परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)

- 31 जनवरी 2026: समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 (महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल)

- 8 फरवरी 2026: प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सीमित विभागीय लिखित परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)

- 14 मार्च 2026: अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 (सचिवालय/लोक सेवा आयोग)

- 22 मार्च 2026: अधीक्षिका परीक्षा 2025-स्क्रीनिंग, महिला कल्याण विभाग

- 5 अप्रैल 2026: प्रवक्ता इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)

- 12 अप्रैल 2026 : सहायक निदेशक परीक्षा 2025 (डेयरी विकास विभाग)

- 26 अप्रैल 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित) (वस्तुनिष्ट)

- 17 मई 2026: सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025-प्रारंभिक परीक्षा

- 14 जून 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)