उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका , 2 जुलाई है आखिरी तारीख; जानें पात्रता और सैलरी

UKMSSB Nursing Officer Vacancy 2026: जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 196 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन 12 जून, 2026 से शुरू हो जाएंगे।

उत्तराखंड में नर्सिंग में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड UKMSSB ने राज्य में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 196 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन 12 जून, 2026 से शुरू हो जाएंगे।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी गलती को सुधारने के लिए उम्मीदवारों को 4 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक करेक्शन विंडो की सुविधा भी मिलेगी।

कुल कितने पद बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के चार, अन्य पिछड़ा वर्ग के 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सात व सामान्य वर्ग के 153 पद हैं। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दो जुलाई निर्धारित की गई है।

कितनी मिलेगी सैलरी इस भर्ती परीक्षा में चयनित किए उम्मीदवारों को हर महीने 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

पात्रता आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) की मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उनका पंजीकरण उत्तराखंड नर्सिंग एवं मिडवाइव्स काउंसिल या भारतीय नर्सिंग परिषद में होना अनिवार्य है। उम्मीदवार को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान भी होना चाहिए।

आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।इसमें 100 अंक नर्सिंग विषय से और 100 अंक सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों के होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रेशन फीस आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। जनरल और उत्तराखंड के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है।

महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू: 12 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 2 जुलाई 2026 (शाम 5 बजे तक)

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 2 जुलाई 2026

फॉर्म करेक्शन विंडो: 4 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक