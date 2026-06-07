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उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका , 2 जुलाई है आखिरी तारीख; जानें पात्रता और सैलरी

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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UKMSSB Nursing Officer Vacancy 2026: जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 196 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन 12 जून, 2026 से शुरू हो जाएंगे।

उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका , 2 जुलाई है आखिरी तारीख; जानें पात्रता और सैलरी

उत्तराखंड में नर्सिंग में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड UKMSSB ने राज्य में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 196 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन 12 जून, 2026 से शुरू हो जाएंगे।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी गलती को सुधारने के लिए उम्मीदवारों को 4 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक करेक्शन विंडो की सुविधा भी मिलेगी।

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कुल कितने पद

बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के चार, अन्य पिछड़ा वर्ग के 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सात व सामान्य वर्ग के 153 पद हैं। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दो जुलाई निर्धारित की गई है।

कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती परीक्षा में चयनित किए उम्मीदवारों को हर महीने 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

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पात्रता

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) की मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उनका पंजीकरण उत्तराखंड नर्सिंग एवं मिडवाइव्स काउंसिल या भारतीय नर्सिंग परिषद में होना अनिवार्य है। उम्मीदवार को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान भी होना चाहिए।

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।इसमें 100 अंक नर्सिंग विषय से और 100 अंक सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों के होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रेशन फीस

आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। जनरल और उत्तराखंड के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है।

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महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 12 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 2 जुलाई 2026 (शाम 5 बजे तक)

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 2 जुलाई 2026

फॉर्म करेक्शन विंडो: 4 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार UKMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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