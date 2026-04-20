Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UK Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट; अब स्कूल में भी देख सकेंगे अपना परिणाम

Apr 20, 2026 10:17 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Uttarakhand Board, UBSE Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड आगामी 25 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 10 बजे बोर्ड के नतीजों की घोषणा करेगा। पहली बार परीक्षार्थी अपने ही स्कूल में जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे।

UK Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट; अब स्कूल में भी देख सकेंगे अपना परिणाम

UK Board Class 10th and 12th results 2026: उत्तराखंड के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के नतीजों की तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आगामी 25 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 10 बजे बोर्ड के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं, जो परीक्षार्थियों के अनुभव को और भी खास बनाएंगे।

बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिणाम की घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और बोर्ड सभापति डॉ. मुकुल सती द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। वे आधिकारिक बुकलेट जारी कर मेधावियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। रिजल्ट घोषित होने पर छात्र आधिकारिक पोर्टल के अलावा लाइव हिन्दुस्तान (livehindustan.com) पर भी अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि सफलता की खबर आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए…

उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 का लिंक

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 2026 का रिजल्ट का लिंक

उत्तराखंड बोर्ड 12वीं 2026 का रिजल्ट का लिंक

ये भी पढ़ें:तारीख और समय हुआ घोषित, पढ़ें कब आएगा उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट

पहली बार स्कूल में ही मिलेगा रिजल्ट: नई डिजिटल व्यवस्था

इस साल उत्तराखंड बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए केवल साइबर कैफे या इंटरनेट के भरोसे नहीं बैठना होगा। पहली बार परीक्षार्थी अपने ही स्कूल में जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे।

इसके लिए बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को एक विशेष पोर्टल और पासवर्ड उपलब्ध कराया है। इस नई व्यवस्था के जरिए स्कूल प्रबंधन सुबह 10 बजे ही अपने छात्रों का रिजल्ट डाउनलोड कर सकेगा। इससे न केवल छात्रों का तनाव कम होगा, बल्कि वे अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ अपनी सफलता का जश्न भी मना सकेंगे।

आंकड़ों की नजर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा

इस साल बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या काफी उत्साहजनक रही है। हाईस्कूल (10वीं) में कुल 1,12,266 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इंटरमीडिएट (12वीं) में कुल 1,02,986 परीक्षार्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। परीक्षाओं का आयोजन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया था। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच संपन्न हुई थीं, जबकि मुख्य लिखित परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलीं। सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे की एक ही पाली में आयोजित की गई थीं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे प्रदेश में 1,261 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 156 केंद्रों को संवेदनशील और 6 को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया था।

सुधार परीक्षा का परिणाम भी इसी दिन

इस बार बोर्ड एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। साल 2025 की परीक्षाफल सुधार परीक्षा (द्वितीय) में बैठने वाले छात्र-छात्राओं का रिजल्ट भी इसी दिन यानी 25 अप्रैल को ही जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड का लक्ष्य है कि सुधार परीक्षा के माध्यम से पास होने वाले छात्रों को भी समय पर अगली कक्षा में प्रवेश मिल सके।

रिजल्ट देखने के अन्य तरीके

यदि आप अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर भी परिणाम लाइव कर दिए जाएंगे। छात्र अपना रोल नंबर डालकर सीधे अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

शिक्षा विभाग ने सभी परीक्षार्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई पोर्टल आधारित व्यवस्था तकनीकी समस्याओं को कम करेगी और छात्रों को तुरंत सटीक जानकारी प्रदान करेगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Uk Board 10th Result Uttrakhand Board Ubse.uk.gov.in
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, JAC 10th 12th Result 2026 Live) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।