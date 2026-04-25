UBSE UK Board Result 2026: 12वीं के बाद कहां लें एडमिशन? ये हैं उत्तराखंड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज
UBSE UK Board Results 2026: अगर आप उत्तराखंड बोर्ड 12वीं के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र और छात्राओं के मन में एक सवाल रहता है कि 12वीं पास करने के बाद किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लें।
UBSE Uttarakhand Board 12th Result 2026: अगर आप उत्तराखंड बोर्ड 12वीं के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र और छात्राओं के मन में एक सवाल रहता है कि 12वीं पास करने के बाद किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लें।उत्तराखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट का लिंक। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो छात्रों का भविष्य संवर जाता है। इतना ही नहीं बहुत सारे छात्र अपने गृह राज्य में पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में आज हम आपको उत्तराखंड के कुछ बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लिस्ट लेकर आए हैं, जहां आप एडमिशन लेकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। UBSE UK Board Result 2026 Live Updates
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
जीबी पंत यूनिवर्सिटी भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है और इसे “ग्रीन रेवोल्यूशन” की नींव रखने वाली संस्थान माना जाता है। यहां कृषि, विज्ञान, इंजीनियरिंग और पशुपालन से जुड़े कई कोर्स पढ़ाए जाते हैं। यह यूनिवर्सिटी छात्रों को रिसर्च और इनोवेशन के अच्छे मौके देती है। यहां से पढ़कर छात्र कृषि वैज्ञानिक, रिसर्चर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनते हैं। इसने देश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने में बड़ा योगदान दिया है।
कुमाऊं विश्वविद्यालय
कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। इसके 35 से ज्यादा विभाग और 250 से अधिक कॉलेज इससे जुड़े हैं। यहां विज्ञान, कानून, साहित्य और मैनेजमेंट जैसे विषयों की पढ़ाई होती है। यह विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए भी जाना जाता है। नैनीताल की सुंदर वादियों में स्थित यह छात्रों को अच्छा शैक्षणिक माहौल देता है। यहां से पढ़कर छात्र अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा करियर बना सकते हैं।
उत्तरांचल यूनिवर्सिटी
उत्तरांचल यूनिवर्सिटी लॉ, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए जानी जाती है। यहां छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री एक्सपोजर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कैंपस में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और कई कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं। यहां का माहौल छात्रों के विकास में मदद करता है और यह एक लोकप्रिय संस्थान है।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी
HNBGU श्रीनगर (गढ़वाल) में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहां कला, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीक और कृषि जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। यह यूनिवर्सिटी खासकर पहाड़ी क्षेत्रों और ग्रामीण विकास पर रिसर्च के लिए जानी जाती है। यहां समय-समय पर सेमिनार भी होते रहते हैं। यह छात्रों को शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाती है।
दून यूनिवर्सिटी
दून यूनिवर्सिटी उत्तराखंड सरकार की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है। यहां पत्रकारिता, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण विज्ञान और भाषाओं से जुड़े कोर्स उपलब्ध हैं। यहां छोटे बैचों में पढ़ाई होती है जिससे छात्रों को बेहतर ध्यान मिलता है। रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी खास फोकस किया जाता है। यह यूनिवर्सिटी छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करती है।
आईआईटी रुड़की
अगर आप उत्तराखंड में बीटेक करना चाहते हैं, तो IIT रुड़की सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह कॉलेज पूरे भारत में भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
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