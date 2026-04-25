UK Board Result 2026 LIVE: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर होगा जारी

UBSE UK Board Result 2026 Live Updates : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल कुछ घंटों बाद हाईस्कूल बोर्ड परिणाम 2026 और इंटरमीडिएट बोर्ड परिणाम 2026 घोषित करने वाला है। विद्यार्थी आज 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 और यूके बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक कर सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए सिर्फ रोल नंबर डालना होगा। यूके बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा विद्यार्थी results.digilocker.gov.in पर जाकर भी UBSE 10वीं 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपके पसंदीदा अखबार हिन्दुस्तान की वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान ( livehindustan.com/career/results/uttrakhand-board-result ) पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकेंगे। इस बार बोर्ड ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब विद्यार्थी अपने-अपने स्कूल में जाकर भी परिणाम देख सकेंगे। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी दी कि शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और बोर्ड के सभापति डॉ. मुकुल सती की मौजूदगी में रिजल्ट जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि 25 अप्रैल को ही साल 2026 की सुधार परीक्षा (द्वितीय) का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी स्कूलों को अलग-अलग पोर्टल और पासवर्ड दिए गए हैं, जिससे स्कूल परिसर में ही छात्रों को उनका रिजल्ट उपलब्ध कराया जा सकेगा। बोर्ड की वेबसाइट पर भी सुबह 10 बजे परिणाम अपलोड कर दिया जाएगा। पिछले साल उत्तराखंड बोर्ड 12वीं क्लास में भी लड़कियों का पास प्रतिशत पिछले वर्ष ज्यादा रहा था। कुल मिलाकर 83.23 प्रतिशत बच्चे 12वीं में पास हुए थे। लड़कियों का पास प्रतिशत 86.20 फीसदी रहा था। लड़कों का पास प्रतिशत- 80.10 फीसदी रहा था। पिछले साल यानी 2025 में उत्तराखंड बोर्ड 10वीं कक्षा में 90.77 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे। इनमें लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से ज्यादा था। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.25 फीसदी था जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 88.20 फीसदी था। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 लिंक उत्तराखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 लिंक UBSE UK Board Result 2026 live : आज उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे चेक करें स्टेप 1. सबसे पहले ubse.uk.gov.in पर जाएं। स्टेप 2. होम पेज पर दिए गए बोर्ड एग्जाम सेक्शन पर जाएं। बोर्ड एग्जाम 2026 में दिए गए हाईस्कूल बोर्ड रिजल्ट 2026 और इंटर बोर्ड रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। स्टेप 4. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें।

25 Apr 2026, 06:20:35 AM IST UK Board Result 2026 Live: कब हुई उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा UK Board Result 2026 Live: वर्ष 2026 में उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम का इंतजार 2.16 लाख से अधिक विद्यार्थियों को है। कक्षा 10 की परीक्षाएं 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक और कक्षा 12 की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं।

25 Apr 2026, 05:52:36 AM IST UBSE UK Board Result 2026 Live: आज शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत जारी करेंगे उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट UBSE UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत यूके बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित करेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी और बोर्ड के सभापति डॉ. मुकुल सती भी होंगे। पिछले साल उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल का कुल परीक्षाफल 90.77% रहा था। इसमें लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा और उनका पास प्रतिशत 93.25% जबकि लड़कों का 88.20% रहा था।

25 Apr 2026, 05:51:15 AM IST UK Board Result 2026 Live: यूके बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट - पिछले चार सालों में कैसा रहा UK Board Result 2026 Live: यूके बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट - पिछले चार सालों में कैसा रहा 2022: 77.47 फीसदी 2023: 85.17 फीसदी 2024: 89.14 फीसदी 2025: 90.77 फीसदी

25 Apr 2026, 05:50:44 AM IST UBSE UK Board Result 2026 Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी होगा यूके बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट UBSE UK Board Result 2026 Live: यूबीएसई उत्तराखंड यूके बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी होगा। शिक्षा मंत्री और बोर्ड सचिव इसे संबोधित करेंगे। सभापति डॉ मुकुल सती भी उपस्थित रहेंगे। यूके बोर्ड रिजल्ट डाउनलोड लिंक एक्टिव होने के बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।

25 Apr 2026, 05:49:54 AM IST UK Board 10th 12th Result 2026 Live: यूके बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी का मौका किन्हें UK Board 10th Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं परिणाम के बाद छात्रों को रीचेकिंग यानी स्क्रूटनी कराने का मौका देता है। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके उम्मीद से कम अंक है, तो वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे कुछ फीस चुकानी होगी। स्क्रूटिनी में टोटलिंग चेक होती है। यह भी देखा जाता है कि कोई प्रश्न चेक होने से छूट तो नहीं गया।

25 Apr 2026, 05:49:27 AM IST UK Board Result 2026 Live: रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे यूके बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 UK Board 10th Result 2026 Live: यूके बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uaresults.nic.in और ubse.uk.gov.in पर देखा जा सकेगा। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि की जानकारी दर्ज करनी होगी।

25 Apr 2026, 05:37:02 AM IST UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का 10वीं 12वीं का रिजल्ट कुछ घंटे बाद UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का 10वीं 12वीं का रिजल्ट कुछ घंटे बाद जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ साढ़े चार घंटे बाकी रह गए हैं। नतीजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित होंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी और सभापति डॉ. मुकुल सती की मौजूदगी में रिजल्ट जारी किया जाएगा।

25 Apr 2026, 05:27:23 AM IST UK Board Result 2026 Live: यूके बार्ड 10वीं 12वीं टॉपर्स के लिए इनाम और नकद पुरस्कार UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं परिणाम में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को इनाम और नकद पुरस्कार भी मिलेंगे। पिछले साल उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने यूके बोर्ड परीक्षा 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक शैक्षिक यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा के लिए लगभग 5 से 10 शीर्ष रैंक वाले छात्रों को चुना गया था, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के माध्यम से उन्हें सीखने के अनुभव प्रदान करना था।

25 Apr 2026, 05:24:40 AM IST UK Board Result 2026 Live: आज results.digilocker.gov.in पर भी चेक कर सकेंगे उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट UK Board Result 2026 Live: आज उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट results.digilocker.gov.in पर भी चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी डिजीलॉकर पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। अगर यूके बोर्ड वेबसाइट ubse.uk.gov.in काम नहीं कर रही या हेवी ट्राफिक होने के चलते धीमी चल रही है तो आप डिजीलॉकर पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं।

25 Apr 2026, 05:22:21 AM IST UBSE UK Board Result 2026 Live: यूके बोर्ड 10वीं 12वीं मार्कशीट पर होगी ये जानकारी UK Board Result 2026 Live: रिजल्ट के बाद यूके बोर्ड 10वीं 12वीं मार्कशीट पर ये डिटेल्स जरूर चेक कर लें रोल नंबर पिता का नाम माता का नाम विषय का नाम स्कूल का नाम सैद्धांतिक परीक्षा प्राप्तांक प्रैक्टिकल में प्राप्तांक कुल प्राप्तांक कुल अंक रिजल्ट का स्टेटस डिवीजन

25 Apr 2026, 05:18:11 AM IST UBSE UK Board Result 2026 live : आज उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे चेक करें UBSE UK Board Result 2026 live : आज उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे चेक करें स्टेप 1. सबसे पहले ubse.uk.gov.in पर जाएं। स्टेप 2. होम पेज पर दिए गए बोर्ड एग्जाम सेक्शन पर जाएं। बोर्ड एग्जाम 2026 में दिए गए हाईस्कूल बोर्ड रिजल्ट 2026 और इंटर बोर्ड रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। स्टेप 4. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें।

25 Apr 2026, 05:16:19 AM IST UK Board Result 2026 Live: आज SMS के जरिए ऐसे चेक करें UBSE यूके बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 UK Board Result 2026 Live: अगर आधिकारिक वेबसाइट काम नहीं कर रही हो या आपके पास इंटरनेट उपलब्ध न हो, तो आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल से नीचे दिए गए तरीके अपनाएं: कक्षा 10वीं के लिए: मैसेज टाइप करें: UK10 स्पेस अपना रोल नंबर कक्षा 12वीं के लिए: मैसेज टाइप करें: UK12 स्पेस अपना रोल नंबर इसके बाद यह मैसेज 5676750 नंबर पर भेज दें। कुछ ही समय में आपका रिजल्ट SMS के रूप में आपके मोबाइल पर आ जाएगा।

25 Apr 2026, 05:10:46 AM IST UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट चेक करने की वेबसाइट UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट चेक करने की वेबसाइट, कहां देखें नतीजे uaresults.nic.in ubse.uk.gov.in results.digilocker.gov.in www.livehindustan.com/career/results/uttrakhand-board-result

25 Apr 2026, 05:07:58 AM IST UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का परिणाम आज लाइव हिन्दुस्तान पर चेक कर सकेंगे UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 देने वाले छात्रों का इंतजार कुछ घंटों बाद खत्म होने वाला है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज 10 बजे जारी किए जाएंगे। लाखों छात्र-छात्राएं अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होते ही छात्र लाइव हिन्दु्स्तान वेबसाइट https://www.livehindustan.com/career/results/uttrakhand-board-result पर सबसे पहले अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं राज्यभर में बनाए गए 1261 केंद्रों पर आयोजित की गईं, जिनमें दो लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया। हाईस्कूल में कुल 1,12,679 छात्र-छात्राएं शामिल हुए, जिनमें 1,10,573 संस्थागत और 2,106 व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे। वहीं इंटरमीडिएट में 1,03,442 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 99,345 संस्थागत और 4,097 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं।

25 Apr 2026, 05:04:53 AM IST UBSE UK Board 10th Result 2026 Live: यूके बोर्ड 10वीं में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए UBSE UK Board 10th Result 2026 Live: जो भी छात्र उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। इसके अलावा यूबीएसई प्रत्येक उम्मीदवार की कक्षा 10वीं की उपस्थिति को भी ध्यान में रखता है।

25 Apr 2026, 05:02:25 AM IST UK Board 10th Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार 1.12 लाख विद्यार्थियों को UK Board 10th Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए 1,12,266 छात्र-छात्राएं पंजीकृत​ हैं। यूके बोर्ड 10वीं यानी हाईस्कूल में 1,11,420 संस्थागत, 2,268 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। बोर्ड परीक्षा के आयोजन के लिए प्रदेशभर में कुल 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कुल पंजीकरण 1,12,266 संस्थागत परीक्षार्थी 1,11,420 व्यक्तिगत परीक्षार्थी 2,268 कुल परीक्षा केंद्र 1,261 परीक्षा तिथि 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 पास होने के लिए न्यूनतम अंक 33 फीसदी

25 Apr 2026, 04:50:20 AM IST UBSE UK Board Result 2026 Live: पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कब कब आया UBSE UK Board Result 2026 Live: पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कब कब आया वर्ष रिजल्ट तिथि 2026 25 अप्रैल 2025 19 अप्रैल 2024 30 अप्रैल 2023 25 मई 2022 6 जून 2021 31 जुलाई

25 Apr 2026, 04:47:02 AM IST UK Board Result 2026 Live: 10वीं-12वीं का रिजल्ट ऐसे करें डाउनलोड, आसान स्टेप्स जानें UK Board Result 2026 Live: यूके बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आसानी से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर “UK Board Class 10 Result 2026” या “UK Board Class 12 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि या रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी। सभी डिटेल्स सही तरीके से दर्ज करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं।

25 Apr 2026, 04:47:02 AM IST UK Board Result 2026 Live: यूके बोर्ड 12वीं रिजल्ट पिछले साल कैसा रहा था UK Board Result 2026 Live : पिछले साल UBSE उत्तराखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट का कुल पास प्रतिशत 83.23 फीसदी रहा था। इसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 86.20 फीसदी था, जबकि लड़कों का 80.10 फीसदी रहा था। उत्तराखंड की लड़कियों ने बोर्ड परीक्षाओं में लगातार लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। देखना होगा कि लड़कियां इस साल भी अपने बेहतरीन रिकॉर्ड को बरकरार रख पाती हैं या नहीं।

25 Apr 2026, 04:47:02 AM IST UK Board 10th Result 2026 Live: उत्तराखंड यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट पिछले साल कैसा रहा था UK Board Result 2026 Live : पिछले साल UBSE उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट का कुल पास प्रतिशत 90.77 फीसदी रहा था। परीक्षा में शामिल हुए 1,09,859 छात्रों में से 99,725 छात्रों ने परीक्षा पास की थी। इस साल 1.12 लाख से ज्यादा कक्षा 10वीं के छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

25 Apr 2026, 04:47:03 AM IST UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा कब से कब तक हुई थी UK Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गईं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलीं। 2.16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी थी। अब 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को नतीजों का इंतजार है जो कि कल सुबह 10 बजे खत्म होगा। छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर आसानी से देख सकेंगे

25 Apr 2026, 04:47:03 AM IST UK Board Result 2026 Live: आज खत्म होगा उत्तराखंड बोर्ड के 2.15 लाख विद्यार्थियों का इंतजार UK Board Result 2026 Live: आज उत्तराखंड बोर्ड के 2.15 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होगा। कक्षा 10वीं में 1,12,266 और कक्षा 12वीं में 1,02,986 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने उत्तराखंड राज्य भर में फैले 1,261 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित कीं।