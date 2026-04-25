UK Board 12th Toppers List 2026: गीतिका पंत बनीं उत्तराखंड बोर्ड 12वीं की टॉपर, 98% अंकों के साथ गाड़ा सफलता का झंडा

UK Board 12th Toppers List 2026: गीतिका पंत बनीं उत्तराखंड बोर्ड 12वीं की टॉपर, 98% अंकों के साथ गाड़ा सफलता का झंडा
UK Board Topper List 2026: उत्तराखंड बोर्ड की ओर से आज इंटर के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। गीतिका पंत ने 500 में से 490 अंक (98.00%) प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है।
UK Board Topper List 2026: उत्तराखंड बोर्ड की ओर से आज इंटर के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। UK Board Result 2026 Link कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में उपस्थित अभ्यर्थी अपना उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकते हैं। इस साल की मेरिट लिस्ट में गीतिका पंत ने इतिहास रच दिया है। गीतिका ने 500 में से 490 अंक (98.00%) प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। UBSE UK Board Result 2026 Live Updates
इस वर्ष के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ की प्रतिभा किसी से कम नहीं है। इस साल का कुल परीक्षा परिणाम 85.11% रहा है। हर बार की तरह इस बार भी बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बालकों को पीछे छोड़ दिया है। जहाँ बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.93% रहा, वहीं बालिकाओं ने 88.09% की सफलता दर के साथ अपना दबदबा कायम रखा।
गीतिका पंत बनीं उत्तराखंड की 'क्वीन'
इस साल की मेरिट लिस्ट में गीतिका पंत ने इतिहास रच दिया है। गीतिका ने 500 में से 490 अंक (98.00%) प्राप्त कर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में संयुक्त रूप से सर्वोच्च (प्रथम) स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके परिवार और स्कूल में खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरिट लिस्ट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आर्यन ने 489/500 अंकों (97.80%) के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। वंशिका ने 485/500 अंक (97.00%) प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
श्रेणीवार प्रदर्शन: हजारों छात्रों ने हासिल किया 'सम्मान'
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, छात्रों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
सम्मान सहित (Distinction): कुल 7,814 (7.77%) परीक्षार्थी सम्मान सहित उत्तीर्ण हुए हैं।
प्रथम श्रेणी (First Division): सबसे बड़ी संख्या प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों की है, जो 41,507 (41.32%) है।
द्वितीय श्रेणी (Second Division): कुल 34,987 (34.82%) छात्र इस श्रेणी में सफल रहे।
तृतीय श्रेणी (Third Division): केवल 330 (0.32%) छात्र तृतीय श्रेणी में आए हैं।
जिलों की जंग: बागेश्वर ने फहराया परचम
जिलों के प्रदर्शन की बात करें तो जनपद बागेश्वर ने पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है। बागेश्वर जिला 94.81% पास प्रतिशत के साथ उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है। बागेश्वर के छात्रों और शिक्षकों की मेहनत ने इस जिले को शिक्षा के मानचित्र पर सबसे ऊपर पहुँचा दिया है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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