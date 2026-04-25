UK Board Result 2026: आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आज, ऐसे कर सकेंगे चेक
UK Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड आज यानी 25 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं, 12वीं के परिणाम जारी होने वाले हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। ।
UK Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड आज यानी 25 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं, 12वीं के परिणाम जारी होने वाले हैं। UK Board Result 2026 Link12वीं की बात करें, तो बोर्ड साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट एकसाथ जारी करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद इंटर के एग्जाम दिए हैं, वो अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर से यूके बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट ऑनलाइन चेक पाएंगे। परिणाम देखने का सही तरीका जान लें और आपको रोल नंबर कहां भरना होगा। UBSE UK Board Result 2026 Live Updates
कैसे चेक करें
उत्तराखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र अपना रिजल्ट रोल नंबर के जरिए ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के परिणाम चेक कर सकते हैं-
रिजल्ट चेक करने का तरीका
- 12वीं के छात्र सबसे पहले उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर उपलब्ध “UK Board Class 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
- अगर डायरेक्ट लिंक न दिखे, तो Result सेक्शन में जाकर लॉगिन बॉक्स खोलें।
- वहां अपना रोल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद कैप्चा कोड / सिक्योरिटी पिन भरें।
- अब Submit बटन पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर 12वीं की मार्कशीट दिखाई देगी। भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें।
ऐसे भी कर सकते हैं चेक
उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा आप अन्य दूसरे तरीकों से भी देख सकते हैं। अगर परिणाम के समय वेबसाइट खुलने के दिक्कत करती है तो आप डिजिलॉकर, एसएमएस और कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की मदद रिजल्ट देखने के लिए ले सकते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों से अपना बोर्ड रिजल्ट चेक के लिए आपको अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे में इसे जरूर सुरक्षित जगह नोट कर लें।
मैसेज से ऐसे करें चेक
कक्षा 12वीं के लिए:
मैसेज टाइप करें: UK12 स्पेस अपना रोल नंबर
इसके बाद यह मैसेज 5676750 नंबर पर भेज दें। कुछ ही समय में आपका रिजल्ट SMS के रूप में आपके मोबाइल पर आ जाएगा।
पास होने के लिए चाहिए इतने नंबर
यूके बोर्ड परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र किसी विषय में इस न्यूनतम सीमा से कम अंक लाता है, तो उसे उस विषय में असफल माना जाएगा। इसलिए छात्रों के लिए जरूरी है कि वे हर विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक सुनिश्चित करें, तभी उन्हें कुल मिलाकर सफल घोषित किया जाएगा।
12 वीं में कितने छात्र
बताते चलें कि इस साल 12वीं में कुल 102986 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने उत्तराखंड राज्य भर में फैले 1261 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित कीं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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