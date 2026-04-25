UK Board 10th Toppers List 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में अक्षत गोपाल ने किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की लिस्ट
UK Board 10th Toppers List 2026: उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं यानी हाई स्कूल परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार अक्षत गोपाल ने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। यहां देखें यूके बोर्ड 10वीं टॉपर्स की लिस्ट।
UK Board 10th Toppers List 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। यहां देखें उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे। इसके साथ ही के टॉप 25 अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी है। इस साल टॉप रैंक पर अक्षत गोपाल ने कब्जा जमाया है, जिन्होंने 500 में से 491 अंक हासिल कर 98.20 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। अक्षत गोपाल एम पी हिन्दू इंटर कॉलेज, रामनगर (नैनीताल) के छात्र हैं। उनके विषयवार अंक बेहद प्रभावशाली रहे, जिसमें गणित और विज्ञान में शत प्रतिशत अंक भी शामिल हैं।
दूसरे स्थान पर ईशांत कोठारी और भूमिका ने संयुक्त रूप से जगह बनाई है, दोनों ने 500 में से 490 अंक प्राप्त कर 98.00 प्रतिशत अंक हासिल किए। ईशांत कोठारी एस.वी.एम.आई.सी.एस. चिन्यालिसौर (उत्तरकाशी) के छात्र हैं, जबकि भूमिका जी.बी. पंत जी.आई.सी. खैरना (नैनीताल) की छात्रा हैं। तीसरे स्थान पर योगेश जोशी रहे, जिन्होंने 489 अंक प्राप्त कर 97.80 प्रतिशत हासिल किया। वे विवेकानंद वी एम आई सी मंडालसेरा (बागेश्वर) से पढ़ाई कर रहे हैं। चौथे स्थान पर शशांक पुरोहित ने 486 अंक प्राप्त कर 97.20 प्रतिशत के साथ अपनी जगह बनाई है। अक्षत गोपाल के साथ-साथ अन्य टॉपर्स ने भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में मजबूत पकड़ दिखाई है।
टॉप 25 सूची में प्रदेशभर के छात्र शामिल
टॉप 25 सूची में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों जैसे नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर के छात्र शामिल हैं। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष प्रतियोगिता बेहद कड़ी रही और कई छात्रों के बीच बेहद कम अंकों का अंतर देखने को मिला।
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे चेक करें
स्टेप 1. सबसे पहले ubse.uk.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होम पेज पर दिए गए बोर्ड एग्जाम सेक्शन पर जाएं। बोर्ड एग्जाम 2026 में दिए गए हाईस्कूल बोर्ड रिजल्ट 2026 और इंटर बोर्ड रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
स्टेप 4. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें।
डिजिलॉकर के जरिए कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
डिजिलॉकर (Digilocker) ऐप के जरिए उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने और उसे डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।
- ऐप इंस्टॉल करें: सबसे पहले Play Store पर जाकर Digilocker सर्च करें और इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके ओपन करें।
- लॉगिन या अकाउंट बनाएं: ऐप ओपन होने पर अपनी भाषा चुनें और 'Get Started' पर टैप करें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें। इसके बाद अपना आधार नंबर डालकर उसे भी वेरीफाई करें और अपना सिक्योरिटी पिन (PIN) डालें।
- क्लास सर्च करें: ऐप की मुख्य स्क्रीन पर नीचे दिए गए 'Search' वाले बटन पर टैप करें और सर्च बार में 'Class 10' या 'Class 12' टाइप करें।
- अपना बोर्ड चुनें: आपको राज्यों और बोर्ड की एक पूरी लिस्ट दिखाई देगी। इसमें से अपना बोर्ड खोजें (जैसे- यूपी बोर्ड ) और उस पर क्लिक करें।
- डिटेल्स दर्ज करें: अब आपको अपना रोल नंबर और पासिंग ईयर (पास करने का वर्ष) डालना होगा। जानकारी भरने के बाद नीचे 'Get Document' बटन पर टैप कर दें।
- रिजल्ट प्राप्त करें: इसके बाद स्क्रीन पर 'Fetching Document' लिखा आएगा। कुछ ही सेकंड के इंतज़ार के बाद आपकी मार्कशीट 'Issued Documents' पेज पर अपडेट हो जाएगी।
- पीडीएफ डाउनलोड करें: अपना रिजल्ट देखने के लिए मार्कशीट पर टैप करें। इसे डाउनलोड करने के लिए किनारे दिए गए थ्री डॉट पर क्लिक करें, 'View PDF' पर टैप करें और फिर डाउनलोड बटन दबा दें।
- यह डाउनलोड की गई मार्कशीट पूरी तरह से वेरीफाइड होती है और आपके फोन के फाइल मैनेजर में 'digilocker' के 'Issued' फोल्डर में सेव हो जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव