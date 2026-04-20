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UK Board 10th, 12th Result 2026 Date: तारीख और समय हुआ घोषित, पढ़ें कब आएगा उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट

Apr 20, 2026 02:35 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UBSE Result 2026, UK Board 10th, 12th Result: उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा।

UK Board 10th, 12th Result 2026 Date: तारीख और समय हुआ घोषित, पढ़ें कब आएगा उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट

Uttarakhand Board, UBSE Result 2026 10th,12th Results: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी और खुशखबरी वाली खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को लेकर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा।

बोर्ड के अनुसार, परिणाम की घोषणा रामनगर स्थित शिक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यालय से की जाएगी। सुबह 10 बजे एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों का एलान होगा, जिसके तुरंत बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट घोषित होने पर छात्र आधिकारिक पोर्टल के अलावा लाइव हिन्दुस्तान (livehindustan.com) पर भी अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि सफलता की खबर आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए…

तैयारियां पूरी, अब बस नतीजों की बारी

शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इस बार कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। बोर्ड की प्राथमिकता थी कि परिणाम समय पर जारी किए जाएं ताकि छात्र बिना किसी देरी के अपनी अगली कक्षाओं या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकें।

इस साल उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में राज्यभर से करीब 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड कार्यालय में तकनीकी टीम रिजल्ट को पोर्टल पर अपलोड करने के अंतिम चरणों में है ताकि भारी ट्रैफिक के दौरान भी वेबसाइट सुचारू रूप से काम कर सके।

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कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'Result' के टैब पर क्लिक करें।

3. अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) का चयन करें।

4. अपना रोल नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।

5. 'Get Result' बटन पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी।

6. भविष्य के लिए अपनी मार्कशीट का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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मोबाइल और डिजिलॉकर पर भी सुविधा

वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर (DigiLocker) से भी डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि डिजिलॉकर वाली मार्कशीट कॉलेज एडमिशन के लिए पूरी तरह से वैध होगी। इसके अतिरिक्त, यदि इंटरनेट की समस्या आती है, तो छात्र एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

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अभिभावकों और छात्रों के लिए संदेश

रिजल्ट की तारीख करीब आते ही छात्रों में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है। हालांकि, विशेषज्ञों और शिक्षकों का कहना है कि अंक जीवन की सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष ने सभी परीक्षार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं।

25 अप्रैल की सुबह 10 बजे रामनगर से जैसे ही बोर्ड सचिव बटन दबाएंगे, उत्तराखंड के हजारों मेधावियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो अपने रोल नंबर के साथ तैयार रहें और नजर बनाए रखें उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर!

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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