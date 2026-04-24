UK Board Result 2026: बिना कन्फ्यूजन यहां पाएं उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, कल 10 बजे होगा जारी
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे जारी होगा। आसानी से रिजल्ट पाने के लिए आप लाइव हिन्दुस्तान पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
UK Board Result 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। बोर्ड कल यानी 25 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 10 बजे हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खास बात यह है कि हर साल की तरह इस बार लाइव हिन्दुस्तान ने विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। रिजल्ट देखने के लिए आपको लाइव हिन्दुस्तान पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक नीचे दिए गए हैं।
यहां रोलनंबर डाल चेक करें अपना रिजल्ट
शिक्षा मंत्री जारी करेंगे परीक्षा परिणाम
गौरतलब है कि उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और बोर्ड के सभापति डॉ. मुकुल सती मौजूद रहेंगे। जैसे ही सभापति रिजल्ट जारी करेंगे, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
स्कूलों में भी देख सकेंगे रिजल्ट
इस साल बोर्ड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्कूलों को सीधे रिजल्ट पोर्टल से जोड़ दिया है। अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही आधिकारिक वेबसाइटों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, जिससे साइट हैंग होने लगती है। इस समस्या से निपटने के लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को अलग-अलग पोर्टल और पासवर्ड दिए हैं। अब छात्र अपने स्कूल परिसर में जाकर भी अपना परिणाम मांग सकते हैं। इसके अलावा, कल ही 'सुधार परीक्षा (द्वितीय) 2026' के नतीजे भी एक साथ जारी किए जाएंगे।
पास होने के लिए क्या हैं नियम?
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पास होने की कसौटी इस बार भी स्पष्ट है। छात्रों को हर विषय में पास होने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में इस आंकड़े को नहीं छू पाता है, तो उसे उस विषय में फेल माना जाएगा और भविष्य में कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प तलाशना होगा। कुल मिलाकर सफल घोषित होने के लिए हर विषय में न्यूनतम अंकों की शर्त पूरी करना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव