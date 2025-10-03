UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट ubse.uk.gov.in पर जारी, Direct Link

UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड स्कूल शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड स्कूल शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट (द्वितीय अवसर) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं (हाईस्कूल) में 81.38 फीसदी और 12वीं (इंटरमीडिएट) में 76 फीसदी बच्चे पास हुए है। यूके बोर्ड 10वीं 12वींम कंपार्टमेंट परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक संपन्न हुई थी। पहले पंचायत चुनाव, फिर राज्य में आपदा और अब राजकीय शिक्षक संघ के परीक्षा मूल्यांकन बहिष्कार से इसमें देरी हुई।

कौन से बच्चों ने दी यह परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल के दो और इंटरमीडिएट में एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी परीक्षा में सफल होने का मौका दिया गया था। इसके लिए दो से 21 मई तक आवेदन लिए गए थे। हाईस्कूल के 8400 और इंटरमीडिएट के 10706 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे।

- अब कंपार्टमेंट परिणाम 2025 पर क्लिक करें।

- यूके बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परिणाम 2025 डाउनलोड के लिए स्क्रीन पर दिखाई देगा।

- उसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए अपने पास रख लें।

