uk board 10th 12th compartment result 2025 out at ubse ukbse uk gov in download marksheet UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट ubse.uk.gov.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़uk board 10th 12th compartment result 2025 out at ubse ukbse uk gov in download marksheet

UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट ubse.uk.gov.in पर जारी, Direct Link

UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड स्कूल शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 02:54 PM
share Share
Follow Us on
UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट ubse.uk.gov.in पर जारी, Direct Link

UK Board 10th, 12th Compartment Result 2025 : उत्तराखंड स्कूल शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट (द्वितीय अवसर) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं (हाईस्कूल) में 81.38 फीसदी और 12वीं (इंटरमीडिएट) में 76 फीसदी बच्चे पास हुए है। यूके बोर्ड 10वीं 12वींम कंपार्टमेंट परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक संपन्न हुई थी। पहले पंचायत चुनाव, फिर राज्य में आपदा और अब राजकीय शिक्षक संघ के परीक्षा मूल्यांकन बहिष्कार से इसमें देरी हुई।

कौन से बच्चों ने दी यह परीक्षा

उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल के दो और इंटरमीडिएट में एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी परीक्षा में सफल होने का मौका दिया गया था। इसके लिए दो से 21 मई तक आवेदन लिए गए थे। हाईस्कूल के 8400 और इंटरमीडिएट के 10706 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे।

10th Result Direct Link

12th Result Direct Link

यूके बोर्ड़ रिजल्ट ऐसे देखें

- पहले आप आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाएं।

- अब कंपार्टमेंट परिणाम 2025 पर क्लिक करें।

- यूके बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परिणाम 2025 डाउनलोड के लिए स्क्रीन पर दिखाई देगा।

- उसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए अपने पास रख लें।

कैसा रहा था मुख्य परीक्षा का रिजल्ट

इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम 90.77 फीसदी और 12वीं का 83.23 फीसदी रहा था। 10वीं में 88 फीसदी लड़के और 93 फीसदी लड़कियां पास हुई थीं। वहीं 12वीं में 80 फीसदी लड़के और 86.20 फीसदी लड़कियां पास हुई थीं।

UK Board Uk Board 10th Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।